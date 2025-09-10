議員曝雙城論壇9/25至27日舉辦 大罷免後兩岸最高層級官方交流

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議會民政委員會今天抽出4位公費議員，議員曾獻瑩證實，雙城論壇行程時間預計25日至27日。本報資料照片
雙城論壇將於9月25至27日登場，台北市議會民政委員會今天抽出4位公費議員，其中議員吳世正、曾獻瑩、柳采葳、張志豪中籤，議員曾獻瑩表示，該論壇是大罷免後兩岸官方最高層級交流具重要意義，希望透過交流讓兩岸更加和平，加上10月準備開議加上適逢中國國慶日，看起來9月底相對來說時間較為合適。

抽籤今天下午1點在民政委員會登場，不過前來登記公費議員並不多，截至登記截止前只有國民黨議員吳世正、王欣儀、曾獻瑩、詹為元、耿葳、柳采葳、汪志冰、民眾黨議員張志豪、新黨議員侯漢廷等9位議員，綠營則未有議員登記，抽籤結果由吳世正、曾獻瑩、柳采葳、張志豪抽中，未抽中議員則可自費出行。

曾獻瑩表示，雙城論壇行程時間預計25日至27日，但目前市府尚未公布具體行程，此次雙城具有重大意義，是大罷免之後兩岸官方最高層級交流，希望透過兩岸間交流，創造和平氛圍，表達台灣民眾不喜歡內鬥，盼透過雙城論壇這樣契機，為台灣帶來更美好的未來。

不過由於雙城論壇過去幾乎辦在8月底，此次選在9月底外界憂心10月是中國大陸國慶日，出發時間敏感可能會被做文章，曾獻瑩表示，最敏感的9月3號閱兵已經過了，加上接下來年底議會就要開議、審預算，特別是還有中央政府下放的統籌分配稅款等預算議題，不論議員或市府要抽出時間都有困難。

