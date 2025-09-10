快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

新北推非犬貓類寵物登記制度 限額送新北幣

中央社／ 記者王鴻國新北10日電
為降低寵物走失與棄養情形，新北市動保處推動「非犬貓類寵物登記制度」，飼主可為家中非犬貓的鳥禽、兔類、鼠類或其他特殊寵物辦理登記。（動保處提供）中央社
為降低寵物走失與棄養情形，新北市動保處推動「非犬貓類寵物登記制度」，飼主可為家中非犬貓的鳥禽、兔類、鼠類或其他特殊寵物辦理登記。（動保處提供）中央社

為降低寵物走失與棄養情形，新北市動保處推動「非犬貓類寵物登記制度」，截至年底前，前500名完成登記者能獲新北幣300點、寵物死亡可享免費集體火化及樹葬服務。

動保處新聞稿表示，為便利市民就近完成登記，動保處也結合愛鼯協會、台灣鳥寶救援協會、台灣流浪兔保護協會，以及多家特定寵物業者與動物醫院，共同設立「非犬貓類寵物登記站」，提供飼主登記服務，協助建立寵物身分識別。

動保處表示，市民可透過「寵物登記管理資訊網」查詢完整寵登站據點，並特定的非犬貓寵物登記站，為家中非犬貓的鳥禽、兔類、鼠類或其他特殊寵物辦理登記，即日起至年底止，前500名完成登記者，能獲得新北幣300點、且寵物死亡可享免費集體火化及樹葬服務。

動保處表示，所謂新北幣是數位虛擬貨幣，其1點等同新台幣1元，民眾須先下載「NewTaiPAY」APP註冊成為會員，操作App頁面累積新北幣，領得新北幣後可於四大超商、部分夜市、市場攤販、合作店家與數位平台消費。

寵物 樹葬

延伸閱讀

新北推基礎建設 侯友宜：看得見的工程化為市民幸福感

AI來襲！新北青年局加開第二波NVIDIA官方認證課程 今報名

民團批新北公園無障礙不足 市府：持續改善

八里水電工持械恐嚇前雇主 新北警追到南投被揮刀劃傷

相關新聞

議員曝雙城論壇9/25至27日舉辦 大罷免後兩岸最高層級官方交流

雙城論壇將於9月25至27日登場，台北市議會民政委員會今天抽出4位公費議員，其中議員吳世正、曾獻瑩、柳采葳、張志豪中籤，...

新北推非犬貓類寵物登記制度 限額送新北幣

為降低寵物走失與棄養情形，新北市動保處推動「非犬貓類寵物登記制度」，截至年底前，前500名完成登記者能獲新北幣300點、...

單雙號差異 標線型人行道畫不畫？北市交工處：問卷調查

台北市大安區通化街170巷單側號繪製標線行人行道，單側號則是繪有汽機車停車格位，不過，讀者反映，周邊緊臨臨江夜市，每到夜...

社子島開發挨批大錢坑 民團揭：台北市民每人多背債7.3萬元

北市社子島開發案持續推進，社子島自救會今與民團、政黨向北市府陳情，指該案將推高北市公共債務，每位市民得為此多背債7.3萬...

板南線加班車調整惹議 北捷評估新埔加班車或提前尖峰班距

台北捷運公司調整板南線上班尖峰時段加班車的起訖站後，造成民眾尖峰時段無法在新埔站順利搭乘加班車，塞爆捷運站，新北市議員石...

淡水新興國小女兒牆老舊 280處危險欄杆已用鋁質隔板封填

新北市新興國小校舍有35年歷史，部分樓層過去採用欄杆式女兒牆設計，已不符合現行法規，藏有安全隱憂。民代指出，光是新興國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。