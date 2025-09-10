新北推非犬貓類寵物登記制度 限額送新北幣

為降低寵物走失與棄養情形，新北市動保處推動「非犬貓類寵物登記制度」，截至年底前，前500名完成登記者能獲新北幣300點、寵物死亡可享免費集體火化及樹葬服務。

動保處新聞稿表示，為便利市民就近完成登記，動保處也結合愛鼯協會、台灣鳥寶救援協會、台灣流浪兔保護協會，以及多家特定寵物業者與動物醫院，共同設立「非犬貓類寵物登記站」，提供飼主登記服務，協助建立寵物身分識別。

動保處表示，市民可透過「寵物登記管理資訊網」查詢完整寵登站據點，並特定的非犬貓寵物登記站，為家中非犬貓的鳥禽、兔類、鼠類或其他特殊寵物辦理登記，即日起至年底止，前500名完成登記者，能獲得新北幣300點、且寵物死亡可享免費集體火化及樹葬服務。

動保處表示，所謂新北幣是數位虛擬貨幣，其1點等同新台幣1元，民眾須先下載「NewTaiPAY」APP註冊成為會員，操作App頁面累積新北幣，領得新北幣後可於四大超商、部分夜市、市場攤販、合作店家與數位平台消費。