單雙號差異 標線型人行道畫不畫？北市交工處：問卷調查

台北市大安區通化街170巷單側號繪製標線行人行道，單側號則是繪有汽機車停車格位，不過，讀者反映，周邊緊臨臨江夜市，每到夜間或假日，都難以行走，要求同樣畫設人行道。交工處回應，目前已進行問卷調查，並於10月1日截止後統整。

讀者反映，居住在大安區通化街170巷雙側號，由於住處沒有停車場，必須要徒步約六分鐘才會到附近取車，不過家中小孩小，必須要推著嬰兒車往返。但在行走途中，樂利路11巷、通化街171巷單雙號皆有標線型人行道，唯獨170巷雙側號沒有。

讀者說，由於住家附近有托嬰中心及幼兒園，只要上下課時間都會出現臨停車輛，同時，緊臨臨江街夜市，車流量大，每到晚上或假日更是不敢推嬰兒車出門，恐出現人車爭道狀況。

記者實地走訪，由於該區多為傳統的華廈或公寓，確實缺乏停車空間，因此通化街170巷單側號繪製停車格。另外，托嬰中心及幼兒園的樂利路11巷，除了繪製標線型人行道外，也有加裝防撞桿，能避免車輛違規停狀況。

在地通安里長鄭水波表示，民眾有反映繪製標線型人行道，不過確實里內較缺乏停車空間，兩者必須要權衡，因此近期交通局也委由里幹事進行設置與否的民意調查，屆時就會依照民意，是否將停車格取消繪製人行道。