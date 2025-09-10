快訊

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

聽新聞
0:00 / 0:00

單雙號差異 標線型人行道畫不畫？北市交工處：問卷調查

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
大安區通化街170巷。記者邱書昱／攝影
大安區通化街170巷。記者邱書昱／攝影

台北市大安區通化街170巷單側號繪製標線行人行道，單側號則是繪有汽機車停車格位，不過，讀者反映，周邊緊臨臨江夜市，每到夜間或假日，都難以行走，要求同樣畫設人行道。交工處回應，目前已進行問卷調查，並於10月1日截止後統整。

讀者反映，居住在大安區通化街170巷雙側號，由於住處沒有停車場，必須要徒步約六分鐘才會到附近取車，不過家中小孩小，必須要推著嬰兒車往返。但在行走途中，樂利路11巷、通化街171巷單雙號皆有標線型人行道，唯獨170巷雙側號沒有。

讀者說，由於住家附近有托嬰中心及幼兒園，只要上下課時間都會出現臨停車輛，同時，緊臨臨江街夜市，車流量大，每到晚上或假日更是不敢推嬰兒車出門，恐出現人車爭道狀況。

記者實地走訪，由於該區多為傳統的華廈或公寓，確實缺乏停車空間，因此通化街170巷單側號繪製停車格。另外，托嬰中心及幼兒園的樂利路11巷，除了繪製標線型人行道外，也有加裝防撞桿，能避免車輛違規停狀況。

在地通安里長鄭水波表示，民眾有反映繪製標線型人行道，不過確實里內較缺乏停車空間，兩者必須要權衡，因此近期交通局也委由里幹事進行設置與否的民意調查，屆時就會依照民意，是否將停車格取消繪製人行道。

由於該區域約有31戶，交工處表示，目前已委由里幹事發放問卷調查，預計收到10月1日後進行統整，並於日後公布後續是否施作標線型人行道。

大安區通化街170巷雙側號沒有繪製人行空間。記者邱書昱／攝影
大安區通化街170巷雙側號沒有繪製人行空間。記者邱書昱／攝影
樂利路11巷繪製人行道並加裝防撞桿。記者邱書昱／攝影
樂利路11巷繪製人行道並加裝防撞桿。記者邱書昱／攝影

人行道 嬰兒車 停車格

延伸閱讀

苗栗快充30槍充電槍今天試營運 優惠費率到10月底

嘉義大林中正路擬畫綠色人行道 店家憂影響生意齊抗議

好熱！北市今最熱在內湖…38度以上 這3區也黃色警戒

續推公費醫師 北市職業醫師工會批十年綁約留人難

相關新聞

社子島開發挨批大錢坑 民團揭：台北市民每人多背債7.3萬元

北市社子島開發案持續推進，社子島自救會今與民團、政黨向北市府陳情，指該案將推高北市公共債務，每位市民得為此多背債7.3萬...

板南線加班車調整惹議 北捷評估新埔加班車或提前尖峰班距

台北捷運公司調整板南線上班尖峰時段加班車的起訖站後，造成民眾尖峰時段無法在新埔站順利搭乘加班車，塞爆捷運站，新北市議員石...

公館圓環周六開拆 北市建議這2條替代道路避施工區

台北市公館圓環周六凌晨零時開拆，並將填平公車專用地下道，工期預計於11月16日完成。北市府提醒，建議用路人提前分流、並注...

單雙號差異 標線型人行道畫不畫？北市交工處：問卷調查

台北市大安區通化街170巷單側號繪製標線行人行道，單側號則是繪有汽機車停車格位，不過，讀者反映，周邊緊臨臨江夜市，每到夜...

淡水新興國小女兒牆老舊 280處危險欄杆已用鋁質隔板封填

新北市新興國小校舍有35年歷史，部分樓層過去採用欄杆式女兒牆設計，已不符合現行法規，藏有安全隱憂。民代指出，光是新興國小...

影／台中新光三越復業倒數 櫃姐流浪半年回歸喊：太開心了

台中市新光三越中港店今年二月發生氣爆不幸事件後停業整修，今天上午開放廠商進貨，有在童裝部的櫃姐難掩興奮之情，高興的說真是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。