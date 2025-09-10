社子島開發挨批大錢坑 民團揭：台北市民每人多背債7.3萬元

北市社子島開發案持續推進，社子島自救會今與民團、政黨向北市府陳情，指該案將推高北市公共債務，每位市民得為此多背債7.3萬元，籲市長蔣萬安停止大錢坑、大迫遷計畫。地政局說，不應以財務可行與否作為是否開發的唯一考量。

自救會與台灣人權促進會、環境權保障基金會，以及小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨、時代力量等政黨開記者會，為社子島居民發聲，喊出本土小黨來監督、停止社子島大迫遷等口號。自救會發言人李華萍直言，社子島是非賣品，不反對社子島發展，而是反對抹平式、剷平式的滅村發展。

環境權保障基金會副執行長許博任說，北市府前天啟動協議價購程序。依市府財務評估，社子島計畫總費用高達2341多億元，超過北市整年總預算，市府自評不可行；該案將增北市逾1847億元自償性公共債務，利息支出就達331億元，北市公共債務總額將達新高，每位市民將為此多背債7.3萬元。

台灣人權促進會秘書長余宜家指出，該案為迫遷九大聚落居民而興建5000餘戶安置住宅，總支出超過1433億元，等於先全數拆遷，再花巨資蓋屋，最後還要求居民以每戶超過2000萬元購買，直呼荒謬。

李華萍遞交陳情書給地政局副局長吳智維，她說，從前市長柯文哲到蔣萬安任內10多年，已經送出無數陳情書，但都被卡在都發局、地政局，永遠都沒進到市長室，今天這份陳情書會遞送到蔣萬安手中？吳回應，市府有一定作業程序，各局處與市長間都有保持良好的溝通聯繫，會讓市長知悉今日訴求。

她也說，地政局只會告訴大家成本價賣安置宅，但不敢告訴社子島居民還要自掏腰包2000多萬元來買。「你敢不敢講正確的金額，讓社會大眾知道？」

吳智維說，蓋5000多戶安置住宅是依拆遷戶需求計算的結果。北市府不是營利的單位，考量公益為出發點，以居民生命財產為優先，為了照顧拆遷戶的居住安置需求，原則是以興建成本來讓售，他也坦言不是不願意公布成本價，事實是因為還沒發包，成本價還是會浮動，最終要依發包金額來計算。

地政局補充，社子島區段徵收整體開發有其公益性及必要性，開發所需經費由北市實施平均地權基金支應，在符合公必性及確保居民生命財產安全前提下，不應以財務可行與否作為是否開發的唯一考量。