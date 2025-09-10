板南線加班車調整惹議 北捷評估新埔加班車或提前尖峰班距

台北捷運公司調整板南線上班尖峰時段加班車的起訖站後，造成民眾尖峰時段無法在新埔站順利搭乘加班車，塞爆捷運站，新北市議員石一佑邀集相關單位會勘體驗民眾擠乘捷運的不便，建議應增加加班車次，並在等待購置新列車前調度其他備用車輛，並應新增新埔站接駁公車，紓解通勤人潮。

現場決議考量8時05分至8時24分為新埔站最擁擠時段，已請台北捷運公司評估8點前增加於新埔站發車加班車或提前開始尖峰時段2分鐘班距。

板南線在平日尖峰時段人潮洶湧，不少往北市車輛在江子翠站已客滿，北捷從8月18日起調整運行方式，將亞東醫院發車的4列次中，2列8時7分和8時16分直接空車到江子翠站才開門載客，卻導致新埔站、板橋站塞爆。

石一佑指出，目前的加班車調整雖對江子翠、龍山寺站人潮有所紓解，卻加重新埔站通勤負擔，希望北捷能評估在7時50分至8時間增設一班加班車，有效分散新埔站的尖峰人潮。

台北捷運公司現場回應，目前板南線所有列車與備用車均已投入運行，無額外可用車輛，現已採購新列車，但預計最快須至2027年4至5月才能交車並完成測試上線。

但石一佑建議捷運公司可評估由其他路線暫時調度備用車輛支援板南線尖峰時段，共同度過目前尖峰時段的過渡期，減輕新埔站民眾搭乘壓力。

石一佑也認為應「調整班距時間」，目前板南線於7時55分至8時間的班距已壓縮至2分鐘，若能進一步將7:55前的班距由2分10秒至15秒縮短為2分鐘，即可望增加一班列車運能緩解搭乘人潮。此方案需仰賴民眾提前出門改變搭車習慣，實務推動上仍具挑戰性，仍值得北捷公司整體評估配套可能性；另建議「增設新埔站接駁跳蛙公車」，紓解通勤人潮。

台北捷運公司表示，目前板南線平日上午尖峰時段在正常情況下已有增開6班加班車並將尖峰班距縮短至約2分鐘加強輸運旅客，已達該路線系統設計及軟硬體設備限制條件下之最小班距，無法再增加班次或縮短班距。