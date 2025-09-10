快訊

影／風災慰助金發放逾118億元 南市府祕書長感慨「嘗盡人間冷暖」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府祕書長尤天厚（中）在災後重建進度記者會中談到風災迄今二個多月，市府全力投入慰助金發放和房子修繕，但這期間只能以「嘗盡人間冷暖形容」。記者吳淑玲／攝影
台南市府祕書長尤天厚（中）在災後重建進度記者會中談到風災迄今二個多月，市府全力投入慰助金發放和房子修繕，但這期間只能以「嘗盡人間冷暖形容」。記者吳淑玲／攝影

丹娜絲風災發生至今已兩個多月，台南市慰助金核發率已99.6%，金額逾118億元，市府祕書長尤天厚表示，在中央協助及各界善心企業、慈善團體的支持下，目前災後慰助金核發及建築物修繕媒合接近完成，但感慨這段時間，「嘗盡人間冷暖」，呼籲幫不上忙但也不要扯後腿。

台南市政府上午災後重建進度記者會公布家園復原慰助金最新核撥情形，截至昨天為止，累計已核撥4萬5975件，金額達118億7800萬元。其中，未達20平方公尺2萬9641件、20平方公尺至未達100平方公尺1萬3931件、100平方公尺以上2403件。

市府說明，家園復原慰助金總受理件數5萬2046件，扣除待釐清765件、退件3844件、補件1274件後，可受理4萬6163件，目前總核撥率已達99.6%，審查與發放作業已近乎完成，協助受災戶盡快重建家園。

祕書長尤天厚表示，這段期間台南雖經歷重大挑戰，但「嘗盡人間的溫暖」。許多慈善團體、社會企業展現善心與社會責任，協助災後復原，讓市府深受感動並表達感謝。

尤天厚指出，目前網路上仍能見到兩個多月前的災情畫面被反覆播放，惡意攻擊台南市政府。他直言，不確定這些行為是刻意抹黑，或單純呈現災害影響，但必須強調，災後至今在中央大力支持下，市府快速完成慰助金制度的設計與執行，全力投入受理與審查，核發進度已逾9成9。外界看到的數據，背後其實是同仁辛苦付出的成果，並非如表面看來般簡單。

至於建築物修繕部分，市府同樣在中央支持下建立媒合機制，目前也已大致完成。尤天厚重申，在這段時間，市府獲得各界善心人士、慈善團體、企業的幫助，「社會是溫暖」值得最高謝意。他呼籲，台灣社會應持續推廣善意，而非只呈現惡意攻擊的一面。

他強調，市府對善意的建言都願意虛心接受並改進，但現在還是有媒體播放二個月前的影片惡意攻擊台南市，災害來臨之際，大家要秉持同胞愛，「你幫不上忙沒關係，但不要扯後腿。」讓市府可以全心全力救災，協助災民重建、早日恢復生活。

針對中央發布20平方公尺以下加碼補助1萬元，市府民政局說原則上是依據先前審核的名單直接撥款，待確定後會正式公告；另工務局說明，部分災民因農曆7月的民俗因素，造成簽約延後，為擴大補助加速復原，啟動第二波媒合修繕簽約獎勵金，在10月6日前完成媒合簽約，可獲1.5萬元尾款獎勵金。

台南 災後 建築

