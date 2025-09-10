淡水新興國小女兒牆老舊 280處危險欄杆已用鋁質隔板封填

新北市新興國小校舍有35年歷史，部分樓層過去採用欄杆式女兒牆設計，已不符合現行法規，藏有安全隱憂。民代指出，光是新興國小，校園內欄杆隔條為橫式且間隔超過20公分共計280處，經會勘後，初步先採用鋁製隔板封填，防止學童將頭部或手部伸出欄杆外，以降低潛在意外危險。

淡水新興國小校舍約建於35年前，部分樓層過去採用欄杆式女兒牆設計，新北市議員陳偉杰指出，這已不符合現行安全法規，且欄杆間距過大，可能讓學童將頭部或手部伸出牆外，形成重大安全隱憂。

陳偉杰表示，先前已與校方一同會勘，實地了解校舍女兒牆欄杆使用狀況與潛在安全問題，統計校園內欄杆隔條為橫式且間隔超過20公分共計280處，已採用鋁製隔板封填，防止學童將頭部或手部伸出欄杆外，以降低潛在意外危險。

另，樓梯女兒牆未達125公分部分，已於上方增設不銹鋼欄杆 ，確保設施符合現行安全規範，強化校園防護機能。陳偉杰表示，他會持續關注校舍問題，為學生打造安全的成長環境。

教育局表示，新興國小已於開學前完成欄杆改善作業，確保學生安全。另已同步完成全市校園盤點，針對部分早期建物仍有欄杆式女兒牆設計不符現行規範部分，教育局已協助學校先行加裝鋁製隔板，並針對女兒牆高度不足處加設不鏽鋼欄杆，以符合125公分以上的安全規範。

教育局表示，已要求各校依規定定期檢視校舍，凡不符規定者立即改善，並補助經費協助學校修繕，並持續提醒各校規畫年度校舍維護計畫，滾動式檢視校園安全環境，研擬優先改善順序，讓孩子能在校園安心學習。