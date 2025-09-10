快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

影／台中新光三越復業倒數 櫃姐流浪半年回歸喊：太開心了

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中新光三越力拚9月底復業，今天上午9時起進貨，預計進貨到25日。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越力拚9月底復業，今天上午9時起進貨，預計進貨到25日。記者黃仲裕／攝影

台中市新光三越中港店今年二月發生氣爆不幸事件後停業整修，今天上午開放廠商進貨，有在童裝部的櫃姐難掩興奮之情，高興的說真是太開心了，她也表示對於新光三越工安相當有信心，因為業者有請專業技師及第三方公證來做檢驗，所以她非常放心。

都發局副局長曾文誠到場視察後說，新光規畫進貨到25日，今天主要項目是乾燥的貨品，外界關心的氣爆地點12樓是餐飲區，考量到食材保存期限，較多食品的B2、9樓與10樓都會安排在後面階段進貨，12樓則是放在最後一天。

李姓玩具廠商表示，很期待這次復業，已經準備好最新的玩具，迎接年底購物潮；他對新光三越重新開業後的工安非常有信心，畢竟身處風口浪尖，相信新光面對的安檢是最高規格，「應該是現在全台最安全的百貨公司吧！」

一輛輛貨車從市政北七路入口駛入新光三越，除了物流業者載送貨物，部分廠商打算好好清理櫃位，現場也有好幾輛清潔業者。記者黃仲裕／攝影
一輛輛貨車從市政北七路入口駛入新光三越，除了物流業者載送貨物，部分廠商打算好好清理櫃位，現場也有好幾輛清潔業者。記者黃仲裕／攝影
新光三越中港店上午的進貨依照計畫管制，人員部分均佩戴識別證簽到簽退，貨品則在一樓、六樓點收2次，車流動線也做好安排。記者黃仲裕／攝影
新光三越中港店上午的進貨依照計畫管制，人員部分均佩戴識別證簽到簽退，貨品則在一樓、六樓點收2次，車流動線也做好安排。記者黃仲裕／攝影
都市發展局表示，新光今天進貨均依照計畫，復業前要完成室內裝修與各受損項目的修復，並經第三方、第四方公證單位簽證，獲市府同意才可復業。記者黃仲裕／攝影
都市發展局表示，新光今天進貨均依照計畫，復業前要完成室內裝修與各受損項目的修復，並經第三方、第四方公證單位簽證，獲市府同意才可復業。記者黃仲裕／攝影
新光三越氣爆地點12樓外牆已修復完畢。記者黃仲裕／攝影
新光三越氣爆地點12樓外牆已修復完畢。記者黃仲裕／攝影
新光三越中港店廣場前仍有工班在作業。記者黃仲裕／攝影
新光三越中港店廣場前仍有工班在作業。記者黃仲裕／攝影
新光三越外牆維修即將進入倒數階段，仍有部份區塊鷹架未拆。記者黃仲裕／攝影
新光三越外牆維修即將進入倒數階段，仍有部份區塊鷹架未拆。記者黃仲裕／攝影

工安 氣爆 新光三越 新光三越氣爆

延伸閱讀

久違了！台中新光三越開始進貨 櫃姐流浪半年回家喊「太開心了」

台中新光三越停業半年多 廠商今進貨…拚9月底周年慶前復業

台中大遠百競逐百貨店王 周年慶今天起跑 中友、廣三緊接在後

台中大遠百周年慶10日開打 有望登上全台百貨「新店王」

相關新聞

公館圓環周六開拆 北市建議這2條替代道路避施工區

台北市公館圓環周六凌晨零時開拆，並將填平公車專用地下道，工期預計於11月16日完成。北市府提醒，建議用路人提前分流、並注...

民團批新北公園無障礙不足 市府：持續改善

新北市早年興建的大型公園多半設有涼亭遮陽避雨，但多數未設無障礙坡道，導致輪椅族難以靠近使用，長期形成平權缺口，部分涼亭甚...

AI來襲！新北青年局加開第二波NVIDIA官方認證課程 今報名

AI浪潮來襲，相關專業技能已成為職涯競爭關鍵。新北市青年局今年5月推出首波NVIDIA官方認證AI課程，民眾反應熱烈，開...

板南線加班車調整惹議 北捷評估新埔加班車或提前尖峰班距

台北捷運公司調整板南線上班尖峰時段加班車的起訖站後，造成民眾尖峰時段無法在新埔站順利搭乘加班車，塞爆捷運站，新北市議員石...

影／風災慰助金發放逾118億元 南市府祕書長感慨「嘗盡人間冷暖」

丹娜絲風災發生至今已兩個多月，台南市慰助金核發率已99.6%，金額逾118億元，市府祕書長尤天厚表示，在中央協助及各界善...

淡水新興國小女兒牆老舊 280處危險欄杆已用鋁質隔板封填

新北市新興國小校舍有35年歷史，部分樓層過去採用欄杆式女兒牆設計，已不符合現行法規，藏有安全隱憂。民代指出，光是新興國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。