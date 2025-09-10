新北推基礎建設 侯友宜：看得見的工程化為市民幸福感

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市工務局推動的「A3計畫道路」，以雙向四車道的規格，不僅解決目前的交通壅塞，更是串聯105市道高架工程預作準備，打造林口完整的交通骨幹。圖／新北市工務局提供
新北市工務局推動的「A3計畫道路」，以雙向四車道的規格，不僅解決目前的交通壅塞，更是串聯105市道高架工程預作準備，打造林口完整的交通骨幹。圖／新北市工務局提供

新北市政府工務局長馮兆麟今在市政會議中，以「看得見的基礎建設，串聯城市幸福與感動」為題進行專案報告。他指出，市府將生硬的基礎建設轉化為市民「感受得到」的幸福溫度，從微觀的校園通學步道，到宏觀的跨市交通動脈，逐步描繪出一幅400萬市民共同參與的城市藍圖。

新北市長侯友宜在會中強調，新北是全國基礎建設做得最好的城市之一，感謝工務局在資源有限的情況下仍持續推動大型工程。他表示，城市發展必須仰賴完整的交通路網與智慧化規畫，除了捷運七線並進，第二行政中心也將在明年搬遷啟用，結合防災應變、戰情中心、智慧醫療與食安監控等功能，與第一行政中心相互支援，平衡溪南、溪北的公共服務，守護市民安全與安心。

侯友宜並提到，淡江大橋年底將完工、明年上半年通車，可終結淡水、八里居民的塞車之苦；105道路年底也要如期開工，中正橋改建將全面啟動，這些重大工程將強化新北交通骨幹。他指出，財劃法通過後，市府將大幅加大基礎建設投入，115年起道路與土石設施養護預算將增加逾10億元，改善人行道與校園通學廊道，讓市民「每天出門回家都更有感」。

馮兆麟則以「通學廊道安全改善計畫」為例，說明市府跳脫傳統思維，將「人本精神」與「在地美學」深度融合，目前已完成90所校園周邊優化，目標在115年達到百所。他舉新北高中為例，不僅拓寬人行道至150公分，方便輪椅及嬰兒車通行，還融入校園椪柑文化意象；蘆洲國小周邊改善後，更串聯捷運、學校與湧蓮寺，形成完整「步行生活圈」，受益的不只是學生，還擴及居民與香客。

他強調，若通學廊道是城市的微血管，區域交通路網則是主動脈。以林口「A3計畫道路」為例，將以雙向四車道銜接105市道高架工程，紓解交通壅塞並支撐新興產業聚落發展。馮兆麟最後表示，每一項工程背後牽動龐大預算與工法，但市民最在意的仍是生活是否因此更便利、更安全。「看得見的建設」最終要轉化為「感受得到的幸福」，讓城市進步不僅是硬體堆疊，更是文化與美學的體現。

淡江大橋即將在9月橋體合龍、明年上半年通車，可以終結淡水、八里兩岸居民塞車之苦，更兼顧航道安全、結構穩定與「淡水夕照」的景觀融合。圖／新北市工務局提供
淡江大橋即將在9月橋體合龍、明年上半年通車，可以終結淡水、八里兩岸居民塞車之苦，更兼顧航道安全、結構穩定與「淡水夕照」的景觀融合。圖／新北市工務局提供
三重新北高中通學廊道，不僅將人行道拓寬至150公分，確保輪椅與嬰兒車暢行無阻，更巧妙地融入該校「椪柑」的校園文化意象，讓通學路成為社區認同的延伸。圖／新北市工務局提供
三重新北高中通學廊道，不僅將人行道拓寬至150公分，確保輪椅與嬰兒車暢行無阻，更巧妙地融入該校「椪柑」的校園文化意象，讓通學路成為社區認同的延伸。圖／新北市工務局提供

