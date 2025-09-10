讓市民多背債7萬？自救會呼籲蔣萬安市長停止社子島計畫
社子島自救會、民間團體，以及9號甫公開宣布2026地方選舉合作的小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨、時代力量等政黨，今天上午一同赴台北市政府前舉行記者會。呼籲台北市長蔣萬安應立即停止現行的社子島大錢坑、大迫遷計畫。
社子島自救會表示，台北市府於9月8日啟動「生態社子島計畫」協議價購程序，但根據市府自評《財務評估報告》，計畫總費用高達2，341.98億元，超過台北市一整年總預算，益本比僅0.94、淨現值為-441.28億元，市府自評財務不可行。依據市府財務評估，社子島案將增加台北市1，847.81億元自償性公共債務，是現況的3倍以上，光是利息支出就高達331億元，將使台北市公共債務總額達到新高，每位台北市民將為社子島計畫多背債7.3萬元，嚴重拖累市府財政。呼籲蔣萬安市長應立即停止現行止社子島大錢坑、大迫遷計畫，重新與居民由下而上研擬保留九大聚落的都市計畫草案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言