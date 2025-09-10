讓市民多背債7萬？自救會呼籲蔣萬安市長停止社子島計畫

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
社子島自救會、民間團體，以及小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨、時代力量等政黨，今天上午前往台北市政府前舉行記者會。呼籲台北市長蔣萬安應立即停止現行的停止社子島大錢坑、大迫遷計畫，重新與居民由下而上研擬保留九大聚落的都市計畫草案。記者林俊良／攝影
社子島自救會、民間團體，以及9號甫公開宣布2026地方選舉合作的小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨、時代力量等政黨，今天上午一同赴台北市政府前舉行記者會。呼籲台北市長蔣萬安應立即停止現行的社子島大錢坑、大迫遷計畫。

社子島自救會表示，台北市府於9月8日啟動「生態社子島計畫」協議價購程序，但根據市府自評《財務評估報告》，計畫總費用高達2，341.98億元，超過台北市一整年總預算，益本比僅0.94、淨現值為-441.28億元，市府自評財務不可行。依據市府財務評估，社子島案將增加台北市1，847.81億元自償性公共債務，是現況的3倍以上，光是利息支出就高達331億元，將使台北市公共債務總額達到新高，每位台北市民將為社子島計畫多背債7.3萬元，嚴重拖累市府財政。呼籲蔣萬安市長應立即停止現行止社子島大錢坑、大迫遷計畫，重新與居民由下而上研擬保留九大聚落的都市計畫草案。

