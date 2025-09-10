北市邀日本專家指導半剛性鋪面 盼提升道路品質

台北市新工處今天表示，半剛性鋪面兼具瀝青的彈性與水泥的強度，近日日本專家在北市指導施工流程，對比傳統瀝青混凝土鋪面更耐用、省維修、少封路，若效果良好，逐步推廣。

台北市工務局新建工程處發布新聞稿表示，為提升道路品質，邀請日本鹿島道路株式會社來台，6日在北市新生南路一段仁愛路口公車專用道舉辦「半剛性鋪面技術交流施工觀摩會」，由日本專家指導灌漿、滲透和整平等施工流程。

新工處科長羅馨宜說，日本專家提醒施工時應注意的關鍵細節，包含瀝青混凝土的孔隙率必須控制得宜，才能讓灌漿均勻滲透並填滿每個空隙。施工時攪拌機的振動頻率、材料流度試驗，以及震動滾壓等工序，也都必須精準執行，才能確保施工品質。

羅馨宜表示，灌漿完成後，必須給予足夠的養護時間，等路面充分硬化才開放通車，避免影響使用壽命。同時，施工環境也很重要，要避開雨天或地面過濕情況，要特別注意接縫和邊緣的填實，因為這些地方最易損壞。

羅馨宜說，半剛性鋪面是以多孔隙瀝青混凝土為基層，再灌入水泥漿或特殊膠結料，兼具瀝青的彈性與水泥的強度，可有效減少道路裂縫、車轍與坑洞，延長道路使用壽命，並降低後續維護次數，提升用路安全與行車順暢；未來持續評估，如果效果良好，將逐步推廣使用。