公館圓環周六開拆 北市建議這2條替代道路避施工區

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
公館圓環13日凌晨零點開拆，並將填平圓環下方的公車專用道，施工時間為9月13日至11月16日為期65天。本報資料照片

台北市公館圓環周六凌晨零時開拆，並將填平公車專用地下道，工期預計於11月16日完成。北市府提醒，建議用路人提前分流、並注意相關交維指引依序通行。

北市新工處表示，施工期間將原則維持現況車行動線及車道配置，但因道路容量將降低，建議用路人可提前分流行駛：永和區往返台北市：建議分流行駛永福橋，經由汀州路三段銜接辛亥路。

新店區往返台北市：建議經由景隆街銜接興隆路二段，續行辛亥路銜接基隆路。

位於羅斯福路四、五段與基隆路四段路口的「公館圓環」9月13日零時展開拆除作業及地下道填平工程，工期共計65天。

新工處表示，本次工程分兩階段進行：第一階段（預計共44天）將辦理人行地下道及車行地下道分層封填，並同步降埋自來水、電力及電信等管線，同時拆除引道段RC護欄、鋼管欄杆及路燈設備，完工後將鋪設臨時AC路面及中央分隔帶。此階段主要於日夜間交通離峰時段施工，日間作業時間為08:00至18:00，夜間為24:00至06:00，施工車輛於交通尖峰時段（07:00-09:00及16:00-19:00）禁止進出工區，以降低對交通影響，並且不占用平面車道。

第二階段（預計共21天）拆除圓環地上設施及平面道路施工，包含圓環地上建物拆除、北側人行地下道出入口雨遮拆除、路面刨鋪及永久路型標線施作。此階段施工僅於夜間（24:00至06:00），並於夜間短暫占用羅斯福路外側一車道，白天維持既有車道通行。

為降低施工影響，北市府將採多元管道進行交通宣導，包括設置CMS可變資訊標誌、張貼施工通知單至附近住家、於公車站牌電子看板及車廂內張貼宣導公告，並透過警察廣播電台提醒民眾。

新工處提醒用路人自9月13日起公館周邊道路將施工，行經羅斯福路四、五段與基隆路四段周邊時，請減速慢行、注意交維指引，並預留通勤時間或多利用捷運等大眾運輸系統，以降低施工期間交通影響。

