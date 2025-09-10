拚淡水河全流域脫離嚴重汙染 即起大漢溪排放水標準加嚴

新北市目標在2030年淡水河全流域脫離嚴重汙染，目前嚴重汙染長度已降至0.5％，且主要汙染河段集中大漢溪流域，新北市環保局公告「新北市大漢溪及其支流加嚴放流水標準」，即起沿岸業者放流水氨氮限值標準降至30mg/L（每公升毫克），較中央60mg/L更嚴，新設業者立即要合規，既有512家業者則要2027年8月完成，若涉及工程改善可延至2028年8月。

淡水河全長158.7公里，由大漢溪、新店溪、基隆河及淡水河本流匯聚而成，流域面積高達2726平方公里，是台灣第三大河川。新北市跨局處推動汙水納管、未登記工廠輔導轉型或遷廠、市場設置油脂截留器與畜牧業廢水再利用等，嚴重汙染程度已從2010升格時的5.8%，降至2024年0.5%，仍有最後一哩路要走。

目前嚴重汙染河段落在鶯歌到板橋的大漢溪流域最多，依中央標準各事業或汙水下水道系統氨氮放流水標準，以電鍍基板、印刷電路板等規範落在60mg/L左右，為在目標年完成全流域脫離嚴重汙染，市府針對大漢溪流域所有事業或汙水下水道系統氨氮放流水標準加嚴至30mg/L以下。

新北市環保局水質保護科長鄭美炎指出，全案在去年辦理研商會，邀集相關業者討論與協調，今年8月公告後，新設業者將全面符合30mg/L，而既有業者統計有512家，需在2027年8月20日完成改善。

不過設施改善需要經費與時間，若業者在2027年8月20日前提出汙水消減計畫，可以再延到2028年8月20日期限。

目前大漢溪流域管制業者則大多落在60-120mg/L之間，業者指出，考量技術可行性及業者生存權益，應先以高氨氮濃度或氨氮排放量大的業者優先改善，非採取全面性加嚴管制，否則設備汰換金額龐大，恐怕部分業者只能關門大吉。

但環保局指出，經模擬評估，若只針對高氨氮濃度或氨氮排放量大業者加嚴，無法達到脫離嚴重汙染目標願景，且流域內並無特別高汙染負荷對象，仍要全體一起努力；且管制對象僅限有排放到大漢溪水體的業者，廢水納入汙水廠者不在加嚴範圍。

也有業者指出，原本行業別未列管氨氮項目，若管制項目要做氨氮定期檢測，擔心水汙費也會同步開徵，不過環保局指出，依中央法規放流水標準未管制氨氮項目者，無須繳納水汙費。