AI來襲！新北青年局加開第二波NVIDIA官方認證課程 今報名

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北青年局 NVIDIA 認證課程系列活動之《人工智慧社群之夜》，現場設置機器人互動體驗，民眾熱烈參與交流。圖／新北市青年局提供
AI浪潮來襲，相關專業技能已成為職涯競爭關鍵。新北市青年局今年5月推出首波NVIDIA官方認證AI課程，民眾反應熱烈，開放報名即秒殺，該系列課程已輔導逾200名青年取得NVIDIA DLI證書，新北加碼推出第二波系列課程，今日起開放報名。

第二波課程自9月17日開始至11月，共有八堂課程，課程規畫延續「深度學習基礎理論與實踐」、「透過Jetson Nano開發AI應用」基礎主題，另外新增「建造以Transformer為基礎的自然語言處理應用」及「快速開發基於大型語言模型（LLM）的應用程式」兩大進階課程。

課程內容採用NVIDIA DLI專業教材，由白金級AI大使曾吉弘率隊授課，帶領學員從基礎到進階完整學習。課程結束後，即可取得NVIDIA DLI認證，為履歷與職涯加分。

本次課程採分批報名，9月份課程自即日起開放報名，10月份課程於9月18日開放報名，11月份課程則於10月15日開放報名，提供青年依需求選擇梯次。

新北市青年局長邱兆梅表示，青年局推動青年職涯新品牌「新北有課 UKO」，率先全國，引入NVIDIA官方認證課程，幫助青年接軌AI技術最新趨勢，課程結束即可取得國際認證，為未來職涯發展拓展更多可能。

邱兆梅強調，這次課程不只強化基礎，還新增LLM應用等進階主題，且依程度分為多個獨立課程，學員可依自身背景與學習目標自由選擇參加，相關課程可上網查詢

參與首波課程的孔姓學員表示，課程內容與自身專業相關，平時也持續關注AI技術發展。透過參與NVIDIA官方認證課程，不僅學到AI的基礎操作，也能深入學習新的模組，精進相關技能，並藉此取得國際認可的證書，對於未來研究與專業發展非常有幫助。

AI 青年 NVIDIA 職涯發展

