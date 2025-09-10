快訊

民團批新北公園無障礙不足 市府：持續改善

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市早年興建的大型公園，多半設有涼亭遮陽避雨，但多數未設無障礙坡道，導致輪椅族難以靠近使用，記者張策／攝影
新北市早年興建的大型公園多半設有涼亭遮陽避雨，但多數未設無障礙坡道，導致輪椅族難以靠近使用，長期形成平權缺口，部分涼亭甚至成為街友聚集地，增加管理考驗。近年新闢公園多改以露天花架取代傳統涼亭，但民團仍認為無障礙環境不足，呼籲市府加快改善腳步。

身心障礙者人權監督聯盟前理事長張學恒指出，公園無障礙設施問題與馬路相似，常見「車阻」過多、園區高低差及地面不平整。新建公園大致符合需求，但老式公園仍存在涼亭無坡道、飲水台高度不友善等缺陷，部分步道因排水設計凹凸不平，也造成輪椅族通行不便。他呼籲市府檢視盤點，讓設施更貼近身障者需求。

新北市議員陳乃瑜批評，陽光運動公園仍設P型車阻，雖多次質詢，但市府「講也講不聽」，仍認為對輪椅族沒有影響。她也舉例，親情運動公園範圍狹長，若遇問題通報，管理員趕到常需久候，對身障者不便。她肯定福民公園新設無障礙設施，但也點名青潭公園第二期工程延宕多年，要求市府加快腳步。

新北市議員黃心華則表示，一座真正友善的公園應對全年齡、全族群都便利使用，無障礙理念不只限於坡道，還包括指標易讀性、休憩區是否方便輪椅進出、人行道落差平整、座椅加設扶手等細節。他強調，自己已與身障團體定期互動，未來也將邀請身障者共同檢視市政建設成效，提出改善建議。

對此，新北市景觀處回應，自民國108年起推動老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫，至今已完成143座公園優化，內容包括遊戲設施、步道、排水及無障礙改善，並配合內政部公園綠地無障礙環境督導計畫，去除車阻、減少車輛違規進入，並在新闢或改建工程納入通用設計。景觀處強調，新北已連續三屆獲中央督導優等，未來將持續透過跨局處合作，逐步縮小公園綠地的無障礙落差。

