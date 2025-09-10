快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

新北明年將設長照處 侯友宜帶回荷蘭經驗

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，昨返台。記者黃仲明／攝影
新北市長侯友宜率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，昨返台。記者黃仲明／攝影

新北市長侯友宜率隊訪歐洲昨返國，他表示，此行到歐洲了解產業布局、長照與新市鎮規畫，做為新北推動相關政策的參考。侯也說，新北明年將成立長照處，還有規畫中的銀新未來城，參訪荷蘭「霍格威村」，就是照顧失智者的標竿場域。

侯友宜在桃園機場受訪表示，這次到歐洲看到在外打拚的台商，在產業布局相當用心，無論是接單還是雇用人力，都是全心投入，希望快速把生產線打造起來，並當地結合，快速把產品行銷到歐洲。

侯友宜說，這次到歐洲之心捷克拜訪外人投資協會及投資促進局建立好橋梁，希望能全面展開合作，也邀請捷克到新北來投資。

侯友宜也說，新北市明年將會成立長照處，還有規畫中的銀新未來城，這次去參訪荷蘭「霍格威村」，這是一個全球的失智照顧社區，他們把整個社區變成一個熟悉、自由化、沒有機構化的一個生活圈，讓失智長者可以很自在在社區安養。不過外國文化不一定能適合台灣，但可以借鏡別人長處，以台灣文化打造更好的失智照顧社區。

侯友宜指出，這次也去看了圖書館、市場、社宅以及新市鎮開發社區，新北圖書館第二總館，以及幾個大型開發社區都在進行中，看還有哪些可以做到更好，並應用在新北市未來的規畫跟發展之中。

長照 失智 侯友宜

延伸閱讀

恭祝瑤池金母聖誕 侯友宜赴新莊參拜祈福盼百姓安居

侯友宜訪歐今返國 借鏡國外經驗發展新北自我特色

新北大巨蛋選址何時公布？ 侯友宜曝時程

柯文哲交保 侯友宜：人民眼睛是雪亮的

相關新聞

鶯歌阿婆壽司門前豆腐板蟑螂爬 衛生局限期改善

新北鶯歌知名店家阿婆壽司近日被民眾發現，堆放在店面附近的豆腐板，竟有蟑螂爬竄，有民眾擔憂食安問題。新北衛生局已要求業者限...

淡江大橋有望16日辦合龍儀式 陳偉杰：期待通車後的便利與繁榮

淡江大橋持續推動工程，新北市議員陳偉杰表示，地方期待已久的淡江大橋，最後一段橋面節塊將開始吊裝，正式連接八里與淡水兩岸，...

新北明年將設長照處 侯友宜帶回荷蘭經驗

新北市長侯友宜率隊訪歐洲昨返國，他表示，此行到歐洲了解產業布局、長照與新市鎮規畫，做為新北推動相關政策的參考。侯也說，新...

北市10處社宅本月起全面禁菸 屢勸不聽可止租

北市社會住宅不時有癮君子吞雲吐霧，住戶不堪其擾，住宅及都市更新中心昨宣布，本月起健康、明倫、莒光、瑞光、行善等10處社宅...

北市公館圓環周六開拆 市府建監控平台、公民團體號召抗議

台北市公館圓環13日凌晨開拆，下方公車專用道將填平，工期共65天，預估將出現交通黑暗期。交通局預估地下道公車將溢流到平面...

北市表揚運動有功人員 林慶明舞龍舞獅一申子獲終身成就獎

今天國民運動日，行政院成立運動部，北市今也表揚運動有功團體及人員共68人。其中投身傳承舞獅超過一甲子的林慶明獲終身成就獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。