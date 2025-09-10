新北明年將設長照處 侯友宜帶回荷蘭經驗

新北市長侯友宜率隊訪歐洲昨返國，他表示，此行到歐洲了解產業布局、長照與新市鎮規畫，做為新北推動相關政策的參考。侯也說，新北明年將成立長照處，還有規畫中的銀新未來城，參訪荷蘭「霍格威村」，就是照顧失智者的標竿場域。

侯友宜在桃園機場受訪表示，這次到歐洲看到在外打拚的台商，在產業布局相當用心，無論是接單還是雇用人力，都是全心投入，希望快速把生產線打造起來，並當地結合，快速把產品行銷到歐洲。

侯友宜說，這次到歐洲之心捷克拜訪外人投資協會及投資促進局建立好橋梁，希望能全面展開合作，也邀請捷克到新北來投資。

侯友宜也說，新北市明年將會成立長照處，還有規畫中的銀新未來城，這次去參訪荷蘭「霍格威村」，這是一個全球的失智照顧社區，他們把整個社區變成一個熟悉、自由化、沒有機構化的一個生活圈，讓失智長者可以很自在在社區安養。不過外國文化不一定能適合台灣，但可以借鏡別人長處，以台灣文化打造更好的失智照顧社區。

侯友宜指出，這次也去看了圖書館、市場、社宅以及新市鎮開發社區，新北圖書館第二總館，以及幾個大型開發社區都在進行中，看還有哪些可以做到更好，並應用在新北市未來的規畫跟發展之中。