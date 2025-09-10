北市10處社宅本月起全面禁菸 屢勸不聽可止租

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市社會住宅不時會有癮君子吞雲吐霧，9月起10處社宅全面實施禁菸新制，此為青年社宅1區及2區禁菸告示牌。圖／北市住都中心提供
北市社會住宅不時會有癮君子吞雲吐霧，9月起10處社宅全面實施禁菸新制，此為青年社宅1區及2區禁菸告示牌。圖／北市住都中心提供

北市社會住宅不時有癮君子吞雲吐霧，住戶不堪其擾，住宅及都市更新中心昨宣布，本月起健康、明倫、莒光、瑞光、行善等10處社宅全面禁菸，違者扣分，下月起還有3處社宅跟進；住戶屢勸不聽最重可終止租約，非住戶也受規範。

北市今年底前啟用且由都發局自行興建社宅共26處，去年已配合衛生局公告8處社宅禁菸，這個月再加入健康、明倫、青年社宅1區及2區、莒光、瑞光、行善、小彎、東明、木柵、樟新水岸共10處，下月還有廣慈、六張犁、經貿3處社宅跟進，餘下5處社宅也將會陸續公告。

住都中心說，社宅租賃契約已明訂「社宅專戶」及「公共區域」皆為禁菸場所，但租賃契約是約束住戶行為，這次是擴大約束住戶以外對象。

社宅住戶、二寶媽王小姐贊成全面禁菸。她說，社宅1樓有兒童遊戲區又鄰近人行道，孩子們玩耍時一旁常有人抽菸，孩子們被迫吸入二手菸，很不舒服。她曾在陽台曬衣服時聞到陣陣菸味，實務上很難查核，希望加重罰則，讓住戶安心居住。

住都中心表示，非住戶在社宅公共區域、室內或陽台吸食紙菸、電子煙及加熱菸品，將由物管人員勸導熄滅或勸離，若制止不從提報衛生局裁處；若違規者為住戶，經通報且查證屬實，得不經勸導依租賃契約每次扣罰5分，累積6次、扣滿30分最重將終止租約。

住都中心表示，今年陸續查獲住戶在社宅吸菸，截至上月已開立15張扣分處分函，其他有聞到菸味但未查獲的具體事證，皆已開立勸導單。

