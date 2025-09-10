北市公館圓環周六開拆 市府建監控平台、公民團體號召抗議

台北市公館圓環13日凌晨開拆，下方公車專用道將填平，工期共65天，預估將出現交通黑暗期。交通局預估地下道公車將溢流到平面3線道，已成立聯合監控平台，透過布設CCTV視車流量調整紅綠燈秒數，呼籲用路人提早改道或改搭捷運，並會加強取締臨停。

周邊台大、台科大、台師大等校學生，加上公民團體組成「守環行動：圓環大走讀」，反對拆除圓環並填平地下道，預告動工前每天中午12時街講，並於拆除前12日晚間發動抗議。

北市新工處昨說明，第一階段地下道封填工程44天，分成上午8時至晚間6時的日間時段，及凌晨零時至清晨6時的夜間時段，施工車輛於尖峰時段上午7時至9時、下午4時至晚間7時禁止進出工區及占用車道。

第二階段拆除圓環地上設施及北側人行地下道地面出入口雨遮等，工期21天，採夜間施工，將占用羅斯福路外側一線車道，日間不占用車道。

新工處呼籲用路人配合提前改道，永和往台北市區，建議永福橋替代銜接辛亥路；新店區往返台北，建議於景隆街改由辛亥隧道銜接基隆路，若行經羅斯福路4段、5段與基隆路4段工區周邊，請減速慢行。

北市交通局統計，原行駛地下道的公車，上班尖峰雙向每小時分別為116、97輛次，將溢流到平面車道，已成立平台監控車流，除現場有員警指揮，交控中心也會視車流量調整紅綠燈秒數，監控範圍將擴大到新北新店端。

圓環拆除工程對當地交通造成影響，在地水源里長林全義認為「什麼樣的交通配套都沒有用」，羅斯福路4段是3線道，封地下道占1線道，剩2線道要擠300多輛車一定塞，還會造成新北市永和方向、新生南路回堵。

交通局長謝銘鴻表示，填平的覆蓋工法確實更快、更有效益，封填地下道是避免工期延長到2年，也避免打基樁觸及捷運綠線的風險。