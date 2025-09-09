鶯歌阿婆壽司門前豆腐板蟑螂爬 衛生局限期改善

新北鶯歌知名店家阿婆壽司近日被民眾發現，堆放在店面附近的豆腐板，竟有蟑螂爬竄，有民眾擔憂食安問題。新北衛生局已要求業者限期改善。業者表示，發現狀況後已馬上調整。

業者說明，昨天發現豆腐板堆放處有蟑螂爬，已馬上調整改善，關係到食安問題，一定要馬上改善。店裡就像一般市場作法一樣，賣完後豆腐板堆放在同一處，方便廠商回收清潔，是沒想到昨天堆放處有較多的蟑螂亂竄，今天衛生局來店裡稽查，破損砧板也會請廠商換新。