聽新聞
0:00 / 0:00
鶯歌阿婆壽司門前豆腐板蟑螂爬 衛生局限期改善
新北鶯歌知名店家阿婆壽司近日被民眾發現，堆放在店面附近的豆腐板，竟有蟑螂爬竄，有民眾擔憂食安問題。新北衛生局已要求業者限期改善。業者表示，發現狀況後已馬上調整。
業者說明，昨天發現豆腐板堆放處有蟑螂爬，已馬上調整改善，關係到食安問題，一定要馬上改善。店裡就像一般市場作法一樣，賣完後豆腐板堆放在同一處，方便廠商回收清潔，是沒想到昨天堆放處有較多的蟑螂亂竄，今天衛生局來店裡稽查，破損砧板也會請廠商換新。
衛生局表示，已派員依據食品良好衛生規範準則稽查，查核期間未見病媒出沒，已責令業者落實食品器具保存衛生及食材驗收作業，避免再有此類事件發生，另針對食品器具不潔及食材存放無防止交叉污染措施等缺失，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可開罰6萬元至2億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言