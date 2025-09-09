快訊

北市表揚運動有功人員 林慶明舞龍舞獅一申子獲終身成就獎

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市政府體育局下午在台北體育館舉行「114年運動有功表揚典禮」，台北市長蔣萬安（左）將「終身成就獎」頒發給舞龍舞獅界的林慶明（右），感謝他們長年的耕耘與奉獻。記者林伯東／攝影
今天國民運動日，行政院成立運動部，北市今也表揚運動有功團體及人員共68人。其中投身傳承舞獅超過一甲子的林慶明獲終身成就獎，喊話「要跳到不能跳為止」。市長蔣萬安表示，今年5月雙北世壯運彰顯運動無關年齡的堅毅與熱情，希望運動部攜手推動體育發展，讓運動成為民眾生活不可或缺的一部分。

擔任北市體育總會舞龍舞獅協會榮譽理事長林慶明學習舞獅技藝，投身傳承舞獅超過一甲子時間，他談到從小受到父親經營國術館影響，19歲當上舞獅團助教，23歲因緣際會認識來自廣東的師傅便向兩位大師學習如何舞廣東佛山獅。

林慶明25歲自立門戶出來開館，當時他有感大環境恐讓這類型民俗文化，逐漸沒落，他肩負傳承下去命運，1993年開始到學校教課，2011年更籌組北市體育總會舞龍舞獅協會，擔任理事長任內辦理中正、青年盃舞龍舞獅錦標賽；如今，林已經76歲前幾年因疫情留下手腳不太方便後遺症，他坦言，曾想過要退休，但還是希望能將這些技巧傳承下去，下決心要繼續跳到跳不動為止。

市長蔣萬安今也出席頒獎典禮，蔣表示，世壯運今年5月剛舉辦完成，更特別表揚15位年逾80歲仍在國際賽場奪金的長者，彰顯運動無關年齡的堅毅與熱情，而今天也剛好是9月9日「國民體育日」，中央也成立運動部，盼能攜手推動體育發展，讓運動成為民眾生活中不可或缺的力量。

體育局表示，本屆典禮共頒發8大獎項，涵蓋「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優體育團體及個人獎」、「運動推手獎」、「推動運動性別平等獎」、「2025萊茵魯爾世大運優秀選手及教練獎」、「2025世界少棒聯盟世界少棒錦標賽優秀教練獎」，以及象徵最高榮譽的「終身成就獎」，不僅讓台灣在國際舞台上發光，也展現了北市培育頂尖運動員的堅實成果。

