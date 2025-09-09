淡江大橋有望16日辦合龍儀式 陳偉杰：期待通車後的便利與繁榮

淡江大橋持續推動工程，新北市議員陳偉杰表示，地方期待已久的淡江大橋，最後一段橋面節塊將開始吊裝，正式連接八里與淡水兩岸，預計9月16日將舉辦的合龍儀式。

淡江大橋是全世界最大單塔不對稱斜張橋，主跨距450公尺，跨越淡水河道橋長920公尺。主橋塔高達211公尺，相當於70層樓。橋面將設有5公尺寬的自行車道與人行道，預留淡海輕軌八里延伸線空間，現階段規畫為公車專用道。

陳偉杰表示，全橋年底完工，2026年第2季可望通車，到時候八里、淡水交通將大大改善，還能成為新地標。兼具改善交通與觀光價值，今年年底，還有全台最具規模的跨橋煙火即將在淡水施放，他與鄉親同樣興奮、期待，淡江大橋不只是交通建設，更是新北的驕傲與未來的象徵，一起期待通車後帶來的便利與繁榮。