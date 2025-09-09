快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

新北淡水新市國小操場破損嚴重 議員會勘爭取改善

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新市國小運動場龜裂、破損的情況越來越嚴重，已經無法靠修補來改善。 圖／紅樹林有線電視提供
新市國小運動場龜裂、破損的情況越來越嚴重，已經無法靠修補來改善。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市國小，由於學校操場出現許多的破損及跑道裂痕，甚至還有地面隆起的現象，對於學童運動造成安全上的問題，因此新北市議員鄭宇恩會同立委蘇巧慧及相關單位來到學校操場進行會勘，希望透過會勘爭取經費來將學校操場跑道重新整理翻新，給學生安全的運動環境。

市議員鄭宇恩表示，新市國小從2013年完工啟用以來，歷經了13個年頭，陪著孩子與居民奔跑，隨著日曬雨淋，運動場龜裂、破損的情況越來越嚴重，已經無法靠修補來改善。因此邀請教育部體育署來會勘，希望可以爭取到中央補助，幫助新市國小來加速籃球場及跑道整建工程。

新市國小校長李畇龍表示，新市國小過去13年以來都是額滿學校，更是體育重點學校，包括有足球隊、田徑隊以及跆拳道，因此在運動場的使用率也非常的高，跑道百分之80都有龜裂的狀況，另外在一旁的籃球場地面，也都已經斑駁，地面磨擦力降低，因此除了將跑道及地坪來換新，也希望可以一併改善運動場還有夜間照明，除了照顧學生，也照顧放學後來運動的市民。

運動 淡水 小學

延伸閱讀

新北兒少機構連環性侵專案報告 議員要求3改進

石門青山步道修復中 新北議員盼替代景點拼觀光

新北淡水義山停車場啟用祈福儀式 改善停車需求

強化救災量能 新北市議員為三芝救難協會添設備

相關新聞

民歌公益演唱被議員抓包抽票機制BUG 北捷：已啟動補救

台北捷運將於10月18日舉辦「搭捷運 聽民歌」演唱會，不料被北市議員詹為元發現，抽票機制需要註冊會員，但制度不明，導致新...

拆公館圓環倒數..民團持續抗議 蔣萬安曝最優先考量

公館圓環周六開拆，民團12日晚間號召民眾到現場抗議。市長蔣萬安今市政會議表示，本周起市府面對重大挑戰就是拆公館圓環，未來...

北市表揚運動有功人員 林慶明舞龍舞獅一申子獲終身成就獎

今天國民運動日，行政院成立運動部，北市今也表揚運動有功團體及人員共68人。其中投身傳承舞獅超過一甲子的林慶明獲終身成就獎...

鶯歌阿婆壽司門前豆腐板蟑螂爬 衛生局限期改善

新北鶯歌知名店家阿婆壽司近日被民眾發現，堆放在店面附近的豆腐板，竟有蟑螂爬竄，有民眾擔憂食安問題。新北衛生局已要求業者限...

淡江大橋有望16日辦合龍儀式 陳偉杰：期待通車後的便利與繁榮

淡江大橋持續推動工程，新北市議員陳偉杰表示，地方期待已久的淡江大橋，最後一段橋面節塊將開始吊裝，正式連接八里與淡水兩岸，...

住戶曬衣都聞到菸味直呼「受不了」 北市社宅新制狠抓癮君子

北市社會住宅不時會有癮君子吞雲吐霧，住戶不堪其擾，北市住宅及都市更新中心今宣布，9月起健康、明倫、莒光、瑞光、行善等10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。