新北淡水新市國小操場破損嚴重 議員會勘爭取改善

新北市淡水區新市國小，由於學校操場出現許多的破損及跑道裂痕，甚至還有地面隆起的現象，對於學童運動造成安全上的問題，因此新北市議員鄭宇恩會同立委蘇巧慧及相關單位來到學校操場進行會勘，希望透過會勘爭取經費來將學校操場跑道重新整理翻新，給學生安全的運動環境。

市議員鄭宇恩表示，新市國小從2013年完工啟用以來，歷經了13個年頭，陪著孩子與居民奔跑，隨著日曬雨淋，運動場龜裂、破損的情況越來越嚴重，已經無法靠修補來改善。因此邀請教育部體育署來會勘，希望可以爭取到中央補助，幫助新市國小來加速籃球場及跑道整建工程。

新市國小校長李畇龍表示，新市國小過去13年以來都是額滿學校，更是體育重點學校，包括有足球隊、田徑隊以及跆拳道，因此在運動場的使用率也非常的高，跑道百分之80都有龜裂的狀況，另外在一旁的籃球場地面，也都已經斑駁，地面磨擦力降低，因此除了將跑道及地坪來換新，也希望可以一併改善運動場還有夜間照明，除了照顧學生，也照顧放學後來運動的市民。