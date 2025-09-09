新北汐止基隆河步道增YouBike 要先確認江北橋改建範圍

汐止的基隆河自行車步道，在靠近江北橋頭有一處空間，地方希望能夠增設YouBike租借站，所以今(9)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，只是因為接下來江北橋就要進行改建，擔心YouBike一設，可能會影響工程規劃，因此也將進一步召開協調會做確認。

智慧里長黃智明說，明年江北橋就要開始重新改建，改成不落墩的，旁邊很多的配套，趁著這機會，希望能夠充分規劃，包括防水牆旁有一些空地，未來希望可以設置YouBike租借站，並且在橋頭做浮雕，讓未來新蓋好的江北橋，能夠兼具交通、景觀，也能有休閒功能。還有就是現在自行車道都要穿越汐萬路跟高速公路的馬路，因為交通頻繁，很危險，如果接下來橋蓋好後，能夠把橋下的便道做好，這樣就很完美了。

新北市議員張錦豪表示，在汐萬路江北橋旁的基隆河自行車步道，長期有很多民眾在散步休閒，有民眾建議，因為在一旁靠近堤防邊有一些空間，希望能夠設置YouBike站，今天請新北市政府交通局來評估，大概可以設置20柱，但是面臨的問題是，因為緊鄰的江北橋將要進行改建，會有一些施工便道，堤防到時候可能會做拆除或調整，擔心YouBike一設，會不會影響工程，所以會再召開一次協調會，確認未來江北橋改建施工的範圍及內容，改建後的江北橋是採無墩柱、比較高，對防洪頻率大大提升。

張錦豪提到，在施工後的便道以及交通維持計劃會不會動到牆面，都需要一併考量進去，今天找相關單位來會勘，已經確定入案要做YouBike，如果不會影響到江北橋改建施工的話，就會直接設置。另外基隆河步道在江北橋頭有一個斷點，都要經過馬路按壓行人按鈕才能穿越斑馬線，期待未來的新建的橋梁，底下要做一個工程，因為新的橋梁會拉高，下面自行車步道能穿越過去，經過汐萬路跟高速公路底下，這部分會盡力克服，改善基隆河步道的斷點。