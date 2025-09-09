狂檢舉不堪其擾 新北汐止長江街67巷要畫機車格

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
長江街67巷1弄規劃設置機車格，減少民怨。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長江街67巷1弄是傳統公寓，停在巷子裡的汽機車，這半年來因為遭檢舉達人狂檢舉，就連半夜警察都來開單，居民們怨聲載道，不堪其擾，所以居民們達成共識，要畫機車格，因此市府交通局、公所人員就到現場會勘，討論畫設車格的位置。

長江街67巷1弄，兩邊都是傳統公寓，平時居民回來都會把機車停在樓下，只是停了4、50年，這半年來，卻有檢舉達人狂檢舉，有人檢舉，警察就會來，甚至半夜警察都來開單，居民大喊受不了，怨聲連連，所以在他們討論後，覺得乾脆畫機車格，解決問題。

居民抱怨，就是有檢舉達人一直一直在檢舉，這幾個月來，巷子的住戶都不得安寧，每一戶至少都被開2張罰單，所以才希望能規劃停車格，才不會一直被檢舉，警察一直來開單，就連老人家講話都不行，都會被檢舉噪音，住的壓力好大，不堪其擾。

江北里長謝祚敏表示，長江街67巷1弄口，這半年來居民們很困擾，因為有檢舉達人24小時在檢舉，機車、汽車通通檢舉，不管深夜2點、3點、5點都檢舉，警察也很辛苦，都會來巷子裡開單，導致居民怨聲載道，就連長輩在巷子聊個天也不行，也檢舉噪音，或是民俗過年過節拜拜燒個金紙也檢舉，看到什麼都檢舉，所以會勘希望畫機車格，減少民怨。

