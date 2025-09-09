新北福隆特色候車亭啟用 推出台灣好行限時優惠

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
福隆特色候車亭啟用，邀請民眾利用大眾運輸來一趟東北角之旅。 圖／觀天下有線電視提供
福隆特色候車亭啟用，邀請民眾利用大眾運輸來一趟東北角之旅。 圖／觀天下有線電視提供

交通部觀光署東北角管理處今(9)日舉辦「福隆候車亭啟用典禮」，候車亭以全新設計亮相，象徵東北角地區邁向低碳旅遊的新起點。為推廣遊客多加利用大眾運輸暢遊東北角，台灣好行 856 黃金福隆線同步推出兩款期間限定優惠套票，鼓勵旅客以公車深入探索在地人文與自然風景。

典禮由福隆國小鼓隊演出揭開序幕，觀光署「喔熊組長」與東北角吉祥物「福氣龍」也到場共襄盛舉，與貴賓一同參與啟動儀式與合影，現場氣氛熱烈。

福隆候車亭歷時三個月完工。新設計採用「Taiwan Orange」暖橘色，搭配立面通透、開放式結構，兼具視覺辨識度與實用機能，猶如旅人等待時的「小型觀景台」，不僅提升候車舒適度，更增添旅途期待感，成為旅遊動線中的新亮點。

東北角管理處長游麗玉表示，福隆候車亭的啟用，不僅象徵區域交通節點的升級，更是落實低碳旅遊的具體行動。未來將持續結合在地資源與主題套票，帶動更多旅客搭乘台灣好行，共同發掘東北角的深度魅力。

