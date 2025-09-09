新北福隆特色候車亭啟用 推出台灣好行限時優惠
交通部觀光署東北角管理處今(9)日舉辦「福隆候車亭啟用典禮」，候車亭以全新設計亮相，象徵東北角地區邁向低碳旅遊的新起點。為推廣遊客多加利用大眾運輸暢遊東北角，台灣好行 856 黃金福隆線同步推出兩款期間限定優惠套票，鼓勵旅客以公車深入探索在地人文與自然風景。
典禮由福隆國小鼓隊演出揭開序幕，觀光署「喔熊組長」與東北角吉祥物「福氣龍」也到場共襄盛舉，與貴賓一同參與啟動儀式與合影，現場氣氛熱烈。
福隆候車亭歷時三個月完工。新設計採用「Taiwan Orange」暖橘色，搭配立面通透、開放式結構，兼具視覺辨識度與實用機能，猶如旅人等待時的「小型觀景台」，不僅提升候車舒適度，更增添旅途期待感，成為旅遊動線中的新亮點。
東北角管理處長游麗玉表示，福隆候車亭的啟用，不僅象徵區域交通節點的升級，更是落實低碳旅遊的具體行動。未來將持續結合在地資源與主題套票，帶動更多旅客搭乘台灣好行，共同發掘東北角的深度魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言