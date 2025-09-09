快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

聽新聞
0:00 / 0:00

拆公館圓環倒數..民團持續抗議 蔣萬安曝最優先考量

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

公館圓環周六開拆，民團12日晚間號召民眾到現場抗議。市長蔣萬安今市政會議表示，本周起市府面對重大挑戰就是拆公館圓環，未來公館圓環還是會有平面公車道，並做路型改造確保交通順暢，最重要「我們須確保民眾安全，這是最優先考量。」

蔣萬安今天在市政會議裁示，拆公館圓環不只是交通局、工務局或是相關工程單位的責任，希望是全市政府各單位都要共同面對。接下來填平公車地下道以後的一個月，可能都需要包括警察局在內，通勤時段增加警力，確保用路人習慣新的正交路口，也請交通局確認號誌調配，各單位、各局處都要面對。

蔣說，公館圓環拆除，經過交通局外部專家學者不斷的開會交換意見，最後的結論因要確保市民安全，公館圓環是連續7年交通事故第一名熱點，這邊太多交通事故造成傷亡、且是七岔路口，為解決這樣的問題，市府必須要拆除，在經過專家學者討論之後，選擇填平公車地下道。

公車 蔣萬安 交通事故

延伸閱讀

雙城論壇確定要辦 蔣萬安形容兩岸「千絲萬縷、密不可分」

財劃法公式爆爭議 藍白16縣市首長明開記者會…蔣萬安曝由「她」召集

卓榮泰邀談財劃法爭議 16藍白縣市明開記者會先凝聚共識

民眾黨走讀爆衝突…卓榮泰駁蔣萬安「朋友體諒應放心裡」 北市府反擊

相關新聞

新巨蛋社區爆安全疑雲 住戶控建商偷工減料 起火逾40次

位於新北市板橋區、號稱地標性摩天豪宅的「新巨蛋社區」，今在新北市立委張宏陸與議員黃淑君陪同下召開記者會，嚴正指控建商三圓...

2公尺臭青母誤闖金山農舍困魚網 動保員出手破網救蛇

夏季是蛇類出沒頻繁時節，日前新北金山區民眾蔡玲珠發現，工具倉庫內持續傳出異常聲音，赫然發現一條長達2公尺以上的大蛇被魚網...

拆公館圓環倒數..民團持續抗議 蔣萬安曝最優先考量

公館圓環周六開拆，民團12日晚間號召民眾到現場抗議。市長蔣萬安今市政會議表示，本周起市府面對重大挑戰就是拆公館圓環，未來...

民歌公益演唱被議員抓包抽票機制BUG 北捷：已啟動補救

台北捷運將於10月18日舉辦「搭捷運 聽民歌」演唱會，不料被北市議員詹為元發現，抽票機制需要註冊會員，但制度不明，導致新...

住戶曬衣都聞到菸味直呼「受不了」 北市社宅新制狠抓癮君子

北市社會住宅不時會有癮君子吞雲吐霧，住戶不堪其擾，北市住宅及都市更新中心今宣布，9月起健康、明倫、莒光、瑞光、行善等10...

廢台北公館圓環倒數終結7岔路口 東南側巷弄將減通過性車流

公館圓環13日凌晨開拆，並填平下方公車專用道。原公館圓環七岔路將改為正交路口，路型影響最大為東南隅學府里，交通局表示，儘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。