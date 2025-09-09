拆公館圓環倒數..民團持續抗議 蔣萬安曝最優先考量

公館圓環周六開拆，民團12日晚間號召民眾到現場抗議。市長蔣萬安今市政會議表示，本周起市府面對重大挑戰就是拆公館圓環，未來公館圓環還是會有平面公車道，並做路型改造確保交通順暢，最重要「我們須確保民眾安全，這是最優先考量。」

蔣萬安今天在市政會議裁示，拆公館圓環不只是交通局、工務局或是相關工程單位的責任，希望是全市政府各單位都要共同面對。接下來填平公車地下道以後的一個月，可能都需要包括警察局在內，通勤時段增加警力，確保用路人習慣新的正交路口，也請交通局確認號誌調配，各單位、各局處都要面對。

蔣說，公館圓環拆除，經過交通局外部專家學者不斷的開會交換意見，最後的結論因要確保市民安全，公館圓環是連續7年交通事故第一名熱點，這邊太多交通事故造成傷亡、且是七岔路口，為解決這樣的問題，市府必須要拆除，在經過專家學者討論之後，選擇填平公車地下道。