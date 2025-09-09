新北瑞芳警進工業區開講 識詐宣導詼諧中帶震撼
詐騙手法翻新再翻新，實在是讓人防不勝防，防詐不能只靠警方，更是要全民提高警覺，瑞芳警分局走進瑞芳工業區，與和光工業股份有限公司聯手，直接對企業員工開講「識詐防詐」的相關重點，把最新、最常見的詐騙伎倆，一次拆解給企業員工深入了解。
宣導現場，瑞芳警分局長不只搬出「假投資」「假網拍」等經典詐騙案例，還分享自己親身遇到的詐騙經驗，用詼諧、逗趣卻精準犀利的方式，把複雜的騙術講得活靈活現，讓員工們邊笑邊學、現場互動熱烈。
和光工業副總經理廖偉達表示，瑞芳分局來到工業區，真實經驗實戰分享，比教科書還實用。並鼓勵更多企業主邀請警方進廠識詐，守住第一道防線。
瑞芳警分局長沈明義提醒，別再相信「低本金、高報酬、保證獲利」這些投資甜言蜜語，更要提防假冒公務機關、製造恐慌再套上「假檢警」的老套路。檢警不會用電話或視訊做筆錄。一旦有疑慮，請馬上撥打165或110查證，別讓辛苦錢落入詐騙集團口袋。
