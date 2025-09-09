快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

新北瑞芳警進工業區開講 識詐宣導詼諧中帶震撼

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
小心詐騙，一旦有疑慮，請馬上撥打165或110查證，別讓辛苦錢落入詐騙集團口袋。 圖／觀天下有線電視提供
小心詐騙，一旦有疑慮，請馬上撥打165或110查證，別讓辛苦錢落入詐騙集團口袋。 圖／觀天下有線電視提供

詐騙手法翻新再翻新，實在是讓人防不勝防，防詐不能只靠警方，更是要全民提高警覺，瑞芳警分局走進瑞芳工業區，與和光工業股份有限公司聯手，直接對企業員工開講「識詐防詐」的相關重點，把最新、最常見的詐騙伎倆，一次拆解給企業員工深入了解。

宣導現場，瑞芳警分局長不只搬出「假投資」「假網拍」等經典詐騙案例，還分享自己親身遇到的詐騙經驗，用詼諧、逗趣卻精準犀利的方式，把複雜的騙術講得活靈活現，讓員工們邊笑邊學、現場互動熱烈。

和光工業副總經理廖偉達表示，瑞芳分局來到工業區，真實經驗實戰分享，比教科書還實用。並鼓勵更多企業主邀請警方進廠識詐，守住第一道防線。

瑞芳警分局長沈明義提醒，別再相信「低本金、高報酬、保證獲利」這些投資甜言蜜語，更要提防假冒公務機關、製造恐慌再套上「假檢警」的老套路。檢警不會用電話或視訊做筆錄。一旦有疑慮，請馬上撥打165或110查證，別讓辛苦錢落入詐騙集團口袋。

瑞芳 詐騙集團

延伸閱讀

猥褻未成年繼女573次！新北狼父辯稱「叛逆期被反咬」 遭重判12年

新北瑞芳水公司施工挖破瓦斯管 緊急處理未釀災

新北大巨蛋選址何時公布？ 侯友宜曝時程

登革熱疫情升溫不輕忽 新北瑞芳清潔隊加強防疫孳清行動

相關新聞

民歌公益演唱被議員抓包抽票機制BUG 北捷：已啟動補救

台北捷運將於10月18日舉辦「搭捷運 聽民歌」演唱會，不料被北市議員詹為元發現，抽票機制需要註冊會員，但制度不明，導致新...

拆公館圓環倒數..民團持續抗議 蔣萬安曝最優先考量

公館圓環周六開拆，民團12日晚間號召民眾到現場抗議。市長蔣萬安今市政會議表示，本周起市府面對重大挑戰就是拆公館圓環，未來...

北市表揚運動有功人員 林慶明舞龍舞獅一申子獲終身成就獎

今天國民運動日，行政院成立運動部，北市今也表揚運動有功團體及人員共68人。其中投身傳承舞獅超過一甲子的林慶明獲終身成就獎...

鶯歌阿婆壽司門前豆腐板蟑螂爬 衛生局限期改善

新北鶯歌知名店家阿婆壽司近日被民眾發現，堆放在店面附近的豆腐板，竟有蟑螂爬竄，有民眾擔憂食安問題。新北衛生局已要求業者限...

淡江大橋有望16日辦合龍儀式 陳偉杰：期待通車後的便利與繁榮

淡江大橋持續推動工程，新北市議員陳偉杰表示，地方期待已久的淡江大橋，最後一段橋面節塊將開始吊裝，正式連接八里與淡水兩岸，...

住戶曬衣都聞到菸味直呼「受不了」 北市社宅新制狠抓癮君子

北市社會住宅不時會有癮君子吞雲吐霧，住戶不堪其擾，北市住宅及都市更新中心今宣布，9月起健康、明倫、莒光、瑞光、行善等10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。