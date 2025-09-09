配合台北水舞嘉年華放煙火 基隆河水域船行管制

快訊

中央社／ 台北9日電

北市公共運輸處今天表示，「2025台北水舞嘉年華」將於9月13日傍晚6時30分、10月4日晚間7時施放煙火，這2天傍晚5時至晚上10時，基隆河從彩虹橋至麥帥一橋管制船舶航行。

公共運輸處透過新聞稿表示，配合「2025台北水舞嘉年華」將在9月13日、10月4日施放煙火，為維護活動水域安全，基隆河水域當天下午5時至晚間10時進行船舶航行管制，但配合這次活動，與台北市觀光傳播局合作的船舶業者不在此限。

公共運輸處提醒，依據台北市載客小船營運及碼頭管理自治條例第12條規定，船舶應於台北市轄區河域航道範圍內航行，若行駛在管制範圍，經查證屬實，可依同法第22條規定，裁處新台幣1萬元以上、3萬元以下罰鍰。

北市 公共運輸

