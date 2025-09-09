民歌公益演唱被議員抓包抽票機制BUG 北捷：已啟動補救

台北捷運將於10月18日舉辦「搭捷運 聽民歌」演唱會，不料被北市議員詹為元發現，抽票機制需要註冊會員，但制度不明，導致新舊會員皆難以取得。北捷回應，已啟動補救機制，由於場地大安森林公園為開放空間，門票入場區域外，也能在周邊欣賞。

詹為元指出，北捷舉辦的「搭捷運 聽民歌」公益演唱會將於10月18日舉辦，活動門票利用「台北捷運 Go App」抽選，只要新會員註冊輸入邀請碼，即可獲得點數換取抽票資格，舊會員則是用既有點數兌換。

他說，但海報上的QR Code導引下載App，沒有任何邀請碼，多數新會員在註冊完成後，也沒有獲得邀請碼，無法取得點數，喪失抽票資格。更因為帳號綁定手機，無法重新申請或補填邀請碼。

至於舊會員部分，他說，現行制度下捷運點數除少數活動有贈送外，主要來自「常客回饋制度」的轉換，但通常是要在前一個月累積搭乘次數，並在下個月首次進出閘門時，回饋金會自動加值至票卡，種種限制也讓民眾無法及時參加抽獎。

詹為元呼籲，除了檢討捷運點數制度，確保資訊公開透明、操作流程簡便，建議北捷日後辦理相關大型公開活動，應開放多元參與管道。

北捷表示，已迅速啟動補救機制，即日起到18日活動期間，加入會員但未輸入民歌邀請碼的朋友，可透過台北捷運FB公告的google表單或客服專線25363001轉9申請補填，將協助補登並提供抽獎資格。

同時，活動入口APP Banner新增邀請碼宣傳資訊，以利後續會員操作。

北捷說，若活動當日有索票未到者，現場將視情況適度開放候補入場，也由於大安森林公園作為開放空間，除門票入場區域外，周邊空間歡迎民眾駐足欣賞。

北捷強調，未來辦理類似大型活動時，將持續優化流程與參與方式，規畫更多元的參與管道。