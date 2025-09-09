台東丟棉被須縮至45公分以下 無法縮減要預約清運

台東人若有廢棄棉被要丟，得先剪成或折疊為長寬高各45公分以下方塊，才能直接丟垃圾車收運，被批擾民。台東縣環保局指，若無法縮減體積，可撥打鄉鎮市清潔隊電話預約清運。

台東縣環保局今天表示，民眾若要將不用的棉被、枕頭直接丟進垃圾車收運，需裁切成長寬高各45公分以內，或折疊成45公分以內尺寸並綁緊固定，再交給垃圾車收運。若無法裁切或折疊縮減體積，可撥打所在鄉鎮市清潔隊電話，預約大型廢棄物收運，由清潔隊在指定時間地點協助清運。

台東縣環保局指出，日常生活中，物品汰換在所難免，無論是老舊沙發、床墊、棉被、枕頭與大型玩偶等，這類體積龐大或材質特殊的廢棄物，容易使垃圾車壓縮機卡頓影響人員安全，不適合與一般垃圾一同丟棄，因此提醒民眾可請鄉鎮市清潔隊協助清運，共同維護居家環境。