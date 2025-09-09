住戶曬衣都聞到菸味直呼「受不了」 北市社宅新制狠抓癮君子

北市社會住宅不時會有癮君子吞雲吐霧，住戶不堪其擾，北市住宅及都市更新中心今宣布，9月起健康、明倫、莒光、瑞光、行善等10處社宅全面實施禁菸新制，下月起還有3處社宅跟進。

社宅住戶、二寶媽王小姐贊成全面公告禁菸，她說，社宅1樓有兒童遊戲區又鄰近人行道，經常發生孩子們在玩時，一旁民眾抽菸，使得孩子們被迫吸入二手菸，也感到不舒服。

王小姐指出，其實社宅的契約已明定禁止在租賃範圍內吸菸，但她曾在陽台曬衣服時聞到陣陣菸味，實務上也很難查核，所以希望管理單位能夠加重相關罰則，讓住戶都能安心居住。

住都中心表示，近年來住戶反映二手菸問題頻繁，不僅影響空氣品質，也危害孩童與長者的健康。9月起全面實施禁菸新制，包含健康、明倫、青年社宅1區及2區、莒光、瑞光、行善、小彎、東明、木柵、樟新水岸共10處納入公告禁菸範圍。

北市年底前啟用且由都發局自行興建社宅共26處，去年至今年配合衛生局已公告8處社宅納禁菸範圍，9月再增10處，廣慈社宅、六張犁、經貿共3處社宅將於10月起跟進。其他5處則待配合衛生局公告戶外禁菸公共場所前相關會勘、提供管理計畫等作業期程後，陸續完成。

住都中心說，公告禁菸範圍不僅適用於社宅住戶，進入社宅範圍的市民也將受到規範，也已在社宅公共區域設置禁菸線及告示牌，並授權管理人員現場勸導。

若一般民眾非住戶在社宅公共區域、室內或陽台吸食紙菸、電子菸及加熱菸品，將由物管人員先行勸導熄滅或勸離，若制止不從則可提報衛生局裁處；若違規者為住戶，經通報且查證屬實，得不經勸導依租賃契約每次扣罰5分，累積6次、扣分滿30分最重將終止租約。

住都中心強調，社宅租賃契約已明訂禁菸規定，今年陸續查獲住戶在社宅空間吸菸，截至8月已開立15張扣分處分函，其他有聞得菸味但無查獲具體事證，皆已開立勸導單，9月尚無扣分案件。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康