快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聽新聞
0:00 / 0:00

住戶曬衣都聞到菸味直呼「受不了」 北市社宅新制狠抓癮君子

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市社宅全面公告禁菸，違者扣分，最重可退租，此為樟新水岸社宅設立禁菸告示牌。圖／北市住都中心提供
北市社宅全面公告禁菸，違者扣分，最重可退租，此為樟新水岸社宅設立禁菸告示牌。圖／北市住都中心提供

北市社會住宅不時會有癮君子吞雲吐霧，住戶不堪其擾，北市住宅及都市更新中心今宣布，9月起健康、明倫、莒光、瑞光、行善等10處社宅全面實施禁菸新制，下月起還有3處社宅跟進。

社宅住戶、二寶媽王小姐贊成全面公告禁菸，她說，社宅1樓有兒童遊戲區又鄰近人行道，經常發生孩子們在玩時，一旁民眾抽菸，使得孩子們被迫吸入二手菸，也感到不舒服。

王小姐指出，其實社宅的契約已明定禁止在租賃範圍內吸菸，但她曾在陽台曬衣服時聞到陣陣菸味，實務上也很難查核，所以希望管理單位能夠加重相關罰則，讓住戶都能安心居住。

住都中心表示，近年來住戶反映二手菸問題頻繁，不僅影響空氣品質，也危害孩童與長者的健康。9月起全面實施禁菸新制，包含健康、明倫、青年社宅1區及2區、莒光、瑞光、行善、小彎、東明、木柵、樟新水岸共10處納入公告禁菸範圍。

北市年底前啟用且由都發局自行興建社宅共26處，去年至今年配合衛生局已公告8處社宅納禁菸範圍，9月再增10處，廣慈社宅、六張犁、經貿共3處社宅將於10月起跟進。其他5處則待配合衛生局公告戶外禁菸公共場所前相關會勘、提供管理計畫等作業期程後，陸續完成。

住都中心說，公告禁菸範圍不僅適用於社宅住戶，進入社宅範圍的市民也將受到規範，也已在社宅公共區域設置禁菸線及告示牌，並授權管理人員現場勸導。

若一般民眾非住戶在社宅公共區域、室內或陽台吸食紙菸、電子菸及加熱菸品，將由物管人員先行勸導熄滅或勸離，若制止不從則可提報衛生局裁處；若違規者為住戶，經通報且查證屬實，得不經勸導依租賃契約每次扣罰5分，累積6次、扣分滿30分最重將終止租約。

住都中心強調，社宅租賃契約已明訂禁菸規定，今年陸續查獲住戶在社宅空間吸菸，截至8月已開立15張扣分處分函，其他有聞得菸味但無查獲具體事證，皆已開立勸導單，9月尚無扣分案件。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北市社宅公告禁菸。圖／北市住都中心提供
北市社宅公告禁菸。圖／北市住都中心提供
北市社會住宅不時會有癮君子吞雲吐霧，9月起10處社宅全面實施禁菸新制，此為青年社宅1區及2區禁菸告示牌。圖／北市住都中心提供
北市社會住宅不時會有癮君子吞雲吐霧，9月起10處社宅全面實施禁菸新制，此為青年社宅1區及2區禁菸告示牌。圖／北市住都中心提供

社宅 禁菸 住戶

延伸閱讀

拆公館圓環北市秘密武器「公館專案監控」視車流調號誌

北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

緊急通報系統奏效 台南社宅7旬婦家中跌倒…警消即刻救助

相關新聞

新巨蛋社區爆安全疑雲 住戶控建商偷工減料 起火逾40次

位於新北市板橋區、號稱地標性摩天豪宅的「新巨蛋社區」，今在新北市立委張宏陸與議員黃淑君陪同下召開記者會，嚴正指控建商三圓...

2公尺臭青母誤闖金山農舍困魚網 動保員出手破網救蛇

夏季是蛇類出沒頻繁時節，日前新北金山區民眾蔡玲珠發現，工具倉庫內持續傳出異常聲音，赫然發現一條長達2公尺以上的大蛇被魚網...

住戶曬衣都聞到菸味直呼「受不了」 北市社宅新制狠抓癮君子

北市社會住宅不時會有癮君子吞雲吐霧，住戶不堪其擾，北市住宅及都市更新中心今宣布，9月起健康、明倫、莒光、瑞光、行善等10...

廢台北公館圓環倒數終結7岔路口 東南側巷弄將減通過性車流

公館圓環13日凌晨開拆，並填平下方公車專用道。原公館圓環七岔路將改為正交路口，路型影響最大為東南隅學府里，交通局表示，儘...

拆公館圓環北市秘密武器「公館專案監控」視車流調號誌

公館圓環13日凌晨開拆，北市交通局預估，因尖峰小時將有百輛公車改走平面車道，坦言「一定會塞車」。交通局也成立「公館專案聯...

拆公館圓環...施工期羅斯福平面增百輛公車 北市4大因應

公館圓環13日凌晨零點開拆，並將填平圓環下方的公車專用道，施工時間為9月13日至11月16日為期65天，根據交通局統計，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。