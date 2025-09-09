2公尺臭青母誤闖金山農舍困魚網 動保員出手破網救蛇
夏季是蛇類出沒頻繁時節，日前新北金山區民眾蔡玲珠發現，工具倉庫內持續傳出異常聲音，赫然發現一條長達2公尺以上的大蛇被魚網緊緊纏繞，無法脫身，驚嚇之餘立即向動保處求助。經確認，是一條大型臭青母，動保員緊急救援，經獸醫檢查健康無虞，隨即將其送往山區雜木林原始棲地野放。
民眾蔡玲珠表示，當時正在菜園種甘薯時，倉庫內傳出持續的「窸窸窣窣」聲音，感到奇怪便入內查看，沒想到在狹小空間中突然看到這條又長又大的臭青母，著實嚇了一大跳。動保員李國良到場後，戴上防護手套，熟練的將蛇與纏繞的魚網一併安置入蛇籠，所幸人員和蛇都平安無事。
動保員謝溱秝表示，依照動保處捉蛇訓練課程教學內容，很快可確認牠屬於無毒蛇類。雖然全身被魚網緊緊纏住，但牠依然十分健康有活力。因此用左手固定牠的頭部，右手小心將魚網剪開，牠感覺到束縛減輕，立刻蜷動身體，想要脫困逃走。經獸醫師檢查確認臭青母健康無礙後，隨即將牠送回山區雜木林原始棲地，讓牠回到熟悉的大自然。
金山區臨近陽明山國家公園，山區時常可見2公尺以上的大蛇出沒，新北市動保處呼籲，遇到野生動物受困或誤入民宅時，切勿自行處理或驅趕，應立即通報動保處，由專業人員前往安全救援，確保人與野生動物的雙方安全。
