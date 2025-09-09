廢台北公館圓環倒數終結7岔路口 東南側巷弄將減通過性車流

公館圓環13日凌晨開拆，並填平下方公車專用道。原公館圓環七岔路將改為正交路口，路型影響最大為東南隅學府里，交通局表示，儘管居民要走羅斯福往北將多花2分鐘繞行，但將減少過去躲圓環紅燈的通過性車流，提升居民生活品質。

交通局交工處長張建華表示，為了改善公館圓環的交通狀況，現有公館圓環周邊為七岔路口，廢公館圓環之後，將改成正交路口，其中羅斯福路119巷居民，原希望119巷可直接走羅斯福路往北，但經專家長者評估，還是建議透過123巷21弄往北，交通局會配合開號誌處理。