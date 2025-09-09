廢台北公館圓環倒數終結7岔路口 東南側巷弄將減通過性車流
公館圓環13日凌晨開拆，並填平下方公車專用道。原公館圓環七岔路將改為正交路口，路型影響最大為東南隅學府里，交通局表示，儘管居民要走羅斯福往北將多花2分鐘繞行，但將減少過去躲圓環紅燈的通過性車流，提升居民生活品質。
交通局交工處長張建華表示，為了改善公館圓環的交通狀況，現有公館圓環周邊為七岔路口，廢公館圓環之後，將改成正交路口，其中羅斯福路119巷居民，原希望119巷可直接走羅斯福路往北，但經專家長者評估，還是建議透過123巷21弄往北，交通局會配合開號誌處理。
不過原本走羅斯福路要往基隆路車流，過去許多用路人為避圓環紅燈，會提前在羅斯福路123巷轉入119巷，但經過調整，將大幅減少這個通過性車流，將提升學府里的社區居民生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言