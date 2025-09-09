快訊

拆公館圓環北市秘密武器「公館專案監控」視車流調號誌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府周六起將拆公館圓環、填平圓環下方車行地下道。本報資料照片
北市府周六起將拆公館圓環、填平圓環下方車行地下道。本報資料照片

公館圓環13日凌晨開拆，北市交通局預估，因尖峰小時將有百輛公車改走平面車道，坦言「一定會塞車」。交通局也成立「公館專案聯合監控平台」，大範圍監控車流到新店端，一旦車流回堵就會立即透過號誌等處理。

公館圓環拆除、及填平下方地下公車專用道工程，施工期65天。交通局長謝銘鴻表示，因原行駛地下道的公車改走兩側平面道路，勢必施工期間一定會塞。除提前因應呼籲行經羅斯福路四五段、基隆路四段車輛提前改道，交通局也已成立「公館專案聯合監控平台」，透過布設CCTV監控車流，除現場有員警義交維持交通，交控中心也會透過車流監控平台，會視車流量調整紅綠燈秒數。

由於公館圓環施工也會影響新北端永和、新店等用路人，謝銘鴻說，除施工期間，未來改為正交路口，北市府也會與新北市政府做後端聯繫監控平台，當CCTV監控到路段有塞車狀況，溢流到上一個路口，就會由交控中心主動發現或交通大隊提醒，立即調整秒數，監控的範圍將擴大到新北端等大範圍監控車流狀況。

主秘劉嘉祐說，北市府跟新北都有交通通報機制，例如若永和端發生事故，可能回堵到公館圓環，也會立即跟新北端通知排除事故，及透過號誌秒數調整，相關群組都會在第一時間通報。

