國際交流韌性治理 侯友宜：智慧科技應用是未來城市防災關鍵

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府9日舉辦「新北市2025災害管理國際研討會」。圖／新北市政府消防局提供
新北市政府9日舉辦「新北市2025災害管理國際研討會」，今年主軸為「智慧城市的韌性防災策略」。新北市長侯友宜強調，智慧科技應用是未來城市防災的關鍵，此次國際交流將深化彼此合作，為防災治理注入新動能。

為拓展國際視野，這次研討會也邀法國、美國、日本、韓國、新加坡、泰國及菲律賓等七國災害防救機關代表齊聚新北，共同探討科技應用與城市韌性建構的最佳實踐，期盼在全球極端氣候頻繁的背景下，建立跨國合作防線，強化應變能力。

除了安排專題演講與國際案例分享，外場展區也展示多元防災科技應用。新北市政府消防局將展出實用的「防災教具」與「女力防災手冊」，不分性別、不分年齡推廣防災觀念；同時與中保科技（9917）合作，設置智慧城市模型，結合無人機應用展示即時災害監控與保全系統；慈濟基金會則帶來「慈悲科技」理念，展出如何以人本思維與創新技術支援災後重建；另與中華郵政合作設置「臨時郵局」，提供限量版紀念明信片與國際研討會專屬戳章，增添與會者互動與留念的文化體驗。

新北市政府消防局局長陳崇岳表示，研討會內容豐富實用，各國代表亦帶來具體應用經驗。法國代表分享電動車事故現場的救援實務，韓國展示其派遣中心導入AI語音分類系統，提升報案處理效率，其他國家則分別提出智慧城市防災等多元策略。新北市將透過此次國際對話，強化在地與全球的合作連結，持續打造以科技為本、人本為核的智慧防災城市。

人本 智慧城市

