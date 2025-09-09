廢公館圓環施工黑暗期公車流量曝 北市府：這2個月一定塞

公館圓環13日凌晨零點開拆，並將填平圓環下方的公車專用道，施工時間為9月13日至11月16日為期65天，根據交通局統計，原行駛地下道的公車輛次，上班尖峰雙向每小時各為116輛次、97輛次，將溢流到平面3線道。

交通局長謝銘鴻坦言，「這2個月工期一定會塞車，不過如果不填平，塞車會塞兩年。」交通局也呼籲，拆除公館圓環這兩個月工期，四點呼籲提醒用路人提早改、上下班外，也會加強取締臨停，並鼓勵改搭乘捷運，目前捷運綠線在尖峰時段還有四成運量量能，並成立雙北交通因應平台處理。

公館圓環13日凌晨將開拆，北市新工處表示，施工規畫第一階段地下道封填工程施工約44天，採日夜間施工，日間施工時間為0800-1800施工；夜間施工時間為2400-0600。施工車輛於尖峰時段0700-0900、1600-1900禁止進出工區及占用車道。

至於第二階段拆除圓環地上設施的平面道路工程、並且拆除北側人行地下道地面出入口雨遮等，施工時間21天，採取夜間施工，交通影響將夜間將占用羅斯福路外側一線車道，日間不占用車道。

新工處提醒，施工期間的建議道路，永和往台北市區，建議永福橋替代銜接辛亥路；新店區往返台北，於景隆街改由辛亥隧道銜接基隆路。

北市府宣導，已經在施工前一周依照交維計畫設置宣導牌面；CMS資訊可變標誌宣導、透過警察廣播電台宣傳；施工通知投信至附近住家宣導。