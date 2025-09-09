影／返台愛上東北角！她教潛水、開咖啡館...守護海洋獲模範漁民

48歲余孟怡曾移居紐西蘭12年，對海洋深有關懷，10年前因為愛上東北角，遂與丈夫周佳龍移居鼻頭漁港，經營潛水店、咖啡店，成為環保與社區共生典範。余孟怡致力於環境教育、淨海行動，今年獲全國模範漁民殊榮。

余孟怡說，台灣海洋十分美麗，卻有不少垃圾，讓美麗環境蒙塵，她曾在海邊目睹一名澳洲籍父親教孩子撿拾垃圾情景，讓她深受啟發，心想連國外人都在撿垃圾了，那我們呢？

余孟怡和丈夫都熱愛海洋，是水肺教練、自潛教練，她與丈夫經營的潛水店是與新北環保局合作的淨灘合作社、淨海合作社，與地方共好。

除了余孟怡外，獲全國模範漁民的還有淡水漁會推薦的李明樺。李今年45歲，從16歲即投入漁業，經營延繩釣、一支釣、棒受網、籠具等漁業，作業區域在沿海海域魚場，以鯛、鱸、鰆、鯧、鰻苗、萬里蟹、蟳蟹貝類等為主要漁獲。李明樺加入淡水區漁會藍海艦隊資源回收站志工，海上作業期間均將海廢及垃圾打撈上船，返港後送交資源回收站處理，以實際行動守護海洋環境。

今年度全國漁民節9月12日、13日在淡水漁人碼頭舉行，除表揚模範漁民，還有「漁樂鱻選市集」、「魚食品嘗鱻」、「漁樂仲夏音樂會」、「漁業趣味技藝競賽」及「漁業體驗DIY」，除了能享受新鮮漁產、音樂，還有定點撒網、整理廢棄漁網、穿青蛙裝及鏢旗魚射飛鏢等漁業趣味技藝競賽，把傳統漁業技能轉化為親子遊戲，讓漁業文化向下扎根。

淡水區漁會理事長葉彰師說，淡水區漁會暌違14年再度主辦全國漁民節，希望透過漁業界的年度盛會，介紹更多漁村文化與特色漁產品給民眾。