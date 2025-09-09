拆圓環倒數...在地爭議填地下道 局長：工期2個月與2年的差異

台北公館圓環拆除倒數，第一階段工程是在地爭議的填平公車地下專用道。北市交通局長謝銘鴻今說明，封填地下道是考量避免拉長工期到2年，也避免打基樁而觸及到捷運綠線的風險。他強調，市府和各大院校專家、顧問公司及肇事鑑定等商討，並非先射箭再畫靶。

近期不少民團針對填平地下道提出疑義，謝銘鴻說明，地下道是鏤空，公館圓環拆除後，會有車流行經，需要考量負重問題。新工處也有說明，若不填平，屆時需要打15公尺深的基樁，但此舉恐會觸及到捷運綠線，帶來更大風險。

他說，如果維持地下道，工程會拉長到2年，屆時拆除圓環工程需要封閉一條車道，僅剩二車道，「如果像是坑洞一樣填平工期是2個月；因此工期就會是2個月和2年的差異。」

他也研究了相關文獻，填平的覆蓋工法確實更快、更有效益。之後所有工期結束，路面也會增加左轉車道，若不填平地下道則依然是三線車道，左轉屆時會要繞行很遠，幾經權衡和評估下，不得不的作法。

另外，民團呼籲以標線試辦後，再看是否廢除圓環。謝銘鴻說明，當初有以國外曾做標線型改善的圓環研究，確實一開始會有效，但是二到三年後漸漸沒有效果，主要是缺乏實質的隔離。

拉到公館圓環來看，他說，許多機車駕駛還是會有壓線，尤其在高速、轉彎半徑大的情況下，很難依照圓環的標線曲線行駛。經過與專家學者反覆論證後，慎重的思考下還是以拆除並改為正交路口作為改善。

謝銘鴻說，交工處長等市府也多次拜訪過里長，並與民團溝通，也邀集了不同學校的專家學者、顧問公司及肇事鑑定方等，並非沒有專業。市府秉持交通部運輸研究所定義的中和性指標CDI，並非僅有A1事故死亡，還要納入A2、A3發生頻率等，非先射箭再畫靶。

謝銘鴻強調，市府持續不斷溝通，也會將QA問題，以所有簡報放在台北交通大家談的臉書專頁上，向民眾釋疑。