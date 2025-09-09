聽新聞
恭祝瑤池金母聖誕 侯友宜赴新莊參拜祈福盼百姓安居
今是農曆七月十八瑤池金母聖誕，新北市長侯友宜一早回國後便前往新莊慈惠堂與後港慈惠堂參拜，恭祝瑤池金母聖誕千秋，並祈求市民安居樂業。侯友宜也特別頒贈「天德母儀」與「行善德昭」兩面匾額，感謝廟方長年投入公益慈善，成為地方表率。
侯友宜表示，瑤池金母慈悲為懷，是護佑蒼生的重要神明，他期盼透過信仰力量凝聚社會向心，在快速變遷的時代安定人心，並引導向善，使市政推動更順利、人民生活更安心。他也提到，新莊地區近年發展快速，無論交通建設或招商計畫都按部就班，希望未來廟方能與市府、公所持續合作，讓地方發展更臻完善。
侯友宜指出，新莊慈惠堂與後港慈惠堂皆為地方重要信仰中心，秉持母娘救世精神回饋社區，善的循環能長久延續。昨日因母娘聖誕，廟內香客絡繹不絕。據了解，兩間廟宇供奉的主神均為瑤池金母，又稱王母娘娘、西王母，分香自花蓮慈惠堂總堂，在道教文化中象徵慈愛、智慧與力量，是眾多信眾心中的重要精神依歸。
