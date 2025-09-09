恭祝瑤池金母聖誕 侯友宜赴新莊參拜祈福盼百姓安居

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左七）特別頒贈題有「天德母儀」匾額予以新莊慈惠堂，感念廟方長期以來的付出與奉獻。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左七）特別頒贈題有「天德母儀」匾額予以新莊慈惠堂，感念廟方長期以來的付出與奉獻。圖／新北市民政局提供

今是農曆七月十八瑤池金母聖誕，新北市長侯友宜一早回國後便前往新莊慈惠堂與後港慈惠堂參拜，恭祝瑤池金母聖誕千秋，並祈求市民安居樂業。侯友宜也特別頒贈「天德母儀」與「行善德昭」兩面匾額，感謝廟方長年投入公益慈善，成為地方表率。

侯友宜表示，瑤池金母慈悲為懷，是護佑蒼生的重要神明，他期盼透過信仰力量凝聚社會向心，在快速變遷的時代安定人心，並引導向善，使市政推動更順利、人民生活更安心。他也提到，新莊地區近年發展快速，無論交通建設或招商計畫都按部就班，希望未來廟方能與市府、公所持續合作，讓地方發展更臻完善。

侯友宜指出，新莊慈惠堂與後港慈惠堂皆為地方重要信仰中心，秉持母娘救世精神回饋社區，善的循環能長久延續。昨日因母娘聖誕，廟內香客絡繹不絕。據了解，兩間廟宇供奉的主神均為瑤池金母，又稱王母娘娘、西王母，分香自花蓮慈惠堂總堂，在道教文化中象徵慈愛、智慧與力量，是眾多信眾心中的重要精神依歸。

新莊慈惠堂與後港慈惠堂因母娘聖誕香客絡繹不絕，廟內供奉的主神均為瑤池金母，又稱王母娘娘、西王母，兩間廟宇分香自花蓮慈惠堂總堂。在道教文化中，瑤池金母不僅象徵母儀天下，更代表女性的慈愛、智慧與力量，是道教信徒心中重要的精神依歸。

新北市長侯友宜（中）接續來到後港慈惠堂參拜祈福，祈求國泰民安、風調雨順。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（中）接續來到後港慈惠堂參拜祈福，祈求國泰民安、風調雨順。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左八）頒贈「行善德昭」匾額予以後港慈惠堂，感念廟方秉持母娘精神，照顧地方弱勢。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左八）頒贈「行善德昭」匾額予以後港慈惠堂，感念廟方秉持母娘精神，照顧地方弱勢。圖／新北市民政局提供
今為農曆七月十八號瑤池金母聖誕，新北市長侯友宜（中）於一早前往新莊慈惠堂參拜祈福。圖／新北市民政局提供
今為農曆七月十八號瑤池金母聖誕，新北市長侯友宜（中）於一早前往新莊慈惠堂參拜祈福。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左二）強調，新莊正在快速發展當中，不論是各項交通建設或是招商計畫，都是如期進展，盼望未來廟方能夠持續與市府、公所合作，讓地方越來越好。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左二）強調，新莊正在快速發展當中，不論是各項交通建設或是招商計畫，都是如期進展，盼望未來廟方能夠持續與市府、公所合作，讓地方越來越好。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左）談到，瑤池金母慈悲為懷，是護佑蒼生的重要神明，希望藉此良辰吉日，凝聚信仰的力量，團結社會。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左）談到，瑤池金母慈悲為懷，是護佑蒼生的重要神明，希望藉此良辰吉日，凝聚信仰的力量，團結社會。圖／新北市民政局提供

