快訊

侯友宜訪歐今返國 借鏡國外經驗發展新北自我特色

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜8月30日率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，今晨返台。記者黃仲明／攝影
新北市長侯友宜率隊出訪歐洲，今天上午返抵國門，侯友宜在桃園機場受訪表示，這次到歐洲了解產業布局、長照與新市鎮規畫，外國文化不一定適合台灣，但可借鏡別人長處，應用到自己的文化來形塑與營造，作為新北市推動相關政策的重要參考。

侯友宜說，這次到歐洲看到在外打拚的台商，在產業布局相當用心，無論是接單還是雇用人力，都是全心投入，希望快速把生產線打造起來，並當地結合，快速把產品行銷到歐洲。

侯友宜說，這次到歐洲之心捷克拜訪外人投資協會及投資促進局建立好橋梁，希望能全面展開合作，也邀請捷克到新北來投資。

侯友宜也說，新北市明年將會成立長照處，還有規畫中銀新未來城，這次去參訪荷蘭「霍格威村」，這是一個全球的失智照顧社區，他們把整個社區變成一個熟悉、自由化、沒有機構化的一個生活圈，讓失智長者可以很自在在社區安養。不過外國文化不一定能適合台灣，但可以借鏡別人長處，以台灣文化打造更好的失智照顧社區。

侯友宜也說，這次也去看了圖書館、市場、社宅以及新市鎮開發社區，新北圖書館第二總館，以及幾個大型開發社區都在進行中，看還有哪些可以做到更好，並應用在新北市未來的規畫跟發展。

失智 侯友宜

新北大巨蛋選址何時公布？ 侯友宜曝時程

柯文哲交保 侯友宜：人民眼睛是雪亮的

影／今晨返台被問及柯文哲案 侯友宜：相信人民的眼睛是雪亮的

訪維也納新市鎮 侯友宜：將防洪與綠地空間結合經驗帶回新北

相關新聞

新北大巨蛋選址何時公布？ 侯友宜曝時程

新北大巨蛋各界關注，近期將將從既有六處潛力地點縮小範圍至二處，新北市長侯友宜今天從歐洲出訪返國後受訪表示，這段時間非常謝...

新巨蛋社區爆安全疑雲 住戶控建商偷工減料 起火逾40次

位於新北市板橋區、號稱地標性摩天豪宅的「新巨蛋社區」，今在新北市立委張宏陸與議員黃淑君陪同下召開記者會，嚴正指控建商三圓...

影／返台愛上東北角！她教潛水、開咖啡館...守護海洋獲模範漁民

48歲余孟怡曾移居紐西蘭12年，對海洋深有關懷，10年前因為愛上東北角，遂與丈夫周佳龍移居鼻頭漁港，經營潛水店、咖啡店，...

拆圓環倒數...在地爭議填地下道 局長：工期2個月與2年的差異

台北公館圓環拆除倒數，第一階段工程是在地爭議的填平公車地下專用道。北市交通局長謝銘鴻今說明，封填地下道是考量避免拉長工期...

恭祝瑤池金母聖誕 侯友宜赴新莊參拜祈福盼百姓安居

今是農曆七月十八瑤池金母聖誕，新北市長侯友宜一早回國後便前往新莊慈惠堂與後港慈惠堂參拜，恭祝瑤池金母聖誕千秋，並祈求市民...

侯友宜訪歐今返國 借鏡國外經驗發展新北自我特色

新北市長侯友宜率隊出訪歐洲，今天上午返抵國門，侯友宜在桃園機場受訪表示，這次到歐洲了解產業布局、長照與新市鎮規畫，外國文...

