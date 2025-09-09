快訊

郭采潔樂團Mola Oddity首唱10月秋OUT音樂節 大開8座舞台

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
秋OUT音樂節今年邀請10組來自日本、泰國、中國與多國籍藝人組成的樂團來台演出。圖／北水處提供
秋OUT音樂節今年邀請10組來自日本、泰國、中國與多國籍藝人組成的樂團來台演出。圖／北水處提供

台北自來水事業處攜手民間，將於10月11日、12日舉辦「2025秋OUT音樂節」。邁向第六屆的音樂節，集結8座舞台、近百組國內外藝人，更有郭采潔化名Birdy K擔任主唱的樂團Mola Oddity，在台舉辦首場演唱。北水處表示，今年更走進寶藏巖國際村旁的河濱，增添場域的豐富度。

首創壓軸藝人75分鐘專場演出，是台北最大的街區音樂節，搭捷運即可抵達，輕鬆步行漫遊各大舞台，還可逛遊公館街區品嘗美食，又可在樹蔭環繞、綠意草地與遮陽避雨的永福橋下享受輕鬆愜意的城市音樂體驗。

北水處長范煥英表示，「秋OUT音樂節」自2018年由公館知名音樂展演空間PIPE Live Music 首度舉辦，歷經5屆，已成為台北南區的秋季盛宴，去年水利處、商業處、公館商圈組織與本處共同參與投入、增加免費舞台區，帶動上萬人潮，周邊旅館滿房，公館商圈、夜市業績。

范煥英說，這也是創造帶動地區發展的公私協力合作模式，政府給予支持，民間發揮創意與專業，今年走進寶藏巖國際藝術村旁河濱綠地，更加豐富場域特色。

北水處介紹，今年邀請10組國際藝人的演出組合為國內首見，包含剛獲得第18屆Freshmusic Awards「最佳新團體」、郭采潔化名Birdy K擔任主唱所組樂團Mola Oddity。日本澀谷系音樂教父Cornelius（小山田圭吾）闊別7年再度來台，以及首度來台的泰國樂團quicksand bed等。

「秋OUT音樂節」策展人童志偉說，這次從音樂風格、舞台設計、到場地布置，都在營造最Chill、舒適的活動氛圍，不僅步行可達、餐飲方便、還有乾淨明亮的廁所，與隨時可以躺著、坐著的悠閒環境。

他說，尤其觀察，歷年觀眾以女性居多，今年特別嚴選華語樂壇4大話題創作女聲，包括2度受邀的9m88、跨界嘻哈歌手陳嫺靜、入圍金曲獎最佳華語女歌手的Karencici、提名金曲最佳新人的Andr參演。

2025源源不絕嘻哈大賞優勝團隊，今年也將登上秋OUT舞台。圖／北水處提供
2025源源不絕嘻哈大賞優勝團隊，今年也將登上秋OUT舞台。圖／北水處提供
秋OUT音樂節「秋遊舞台」位於公館商圈，去年吸引上萬人潮帶動消費。圖／北水處提供
秋OUT音樂節「秋遊舞台」位於公館商圈，去年吸引上萬人潮帶動消費。圖／北水處提供

