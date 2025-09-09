快訊

糗！「吃屎哥」詛咒柯文哲失靈 冥紙買成金紙…民俗專家曝下場

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國來取經！士林官邸大立菊揚名國際 研習團交流培育

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市士林官邸菊展揚名國際，每年吸引各國觀光客朝聖，近期泰國研習團也來取經，聚焦於士林官邸菊展中大立菊與造型菊的栽培技術。圖／工務局提供
台北市士林官邸菊展揚名國際，每年吸引各國觀光客朝聖，近期泰國研習團也來取經，聚焦於士林官邸菊展中大立菊與造型菊的栽培技術。圖／工務局提供

台北市士林官邸菊展揚名國際，每年吸引各國觀光客朝聖，近期泰國泰國皇家計畫基金會研習團也來取經，聚焦於士林官邸菊展中大立菊與造型菊的栽培技術。

財團法人國際合作發展基金會（以下簡稱國合會）與泰國皇家計畫基金會花卉智慧栽培與產業應用研習團9月3日來訪，由Nipon Kitidee博士率領花卉培育研究人員與北市公園處進行菊藝交流。透過實地導覽與專業解說，向泰展現北市府在園藝技術領域的卓越成果。

公園處副總工程司陳俊成表示，大立菊的栽培是一門極富挑戰性的園藝技術，也是一場時間、耐心及細心的長期修行。一株大立菊的養成，從最初的種苗培育到最終綻放，往往需耗時至少16至24個月，期間苗圃員工必須投入大量心力，包括從育苗、扦插、移植、整枝、摘心到施肥與病蟲害防治等繁複工序，每一個環節都馬虎不得，方能培育出單株綻放成千上百朵、花形整齊的大立菊。

陳說，並非所有菊花品種都能夠培育成大立菊，必須經過反覆嘗試與研發，篩選節間長、枝幹柔軟的品種，才能展現理想姿態。令人驚豔的是，苗圃員工已更進一步掌握「嫁接技術」，讓單株大立菊上能同時綻放不同品種花色，為展覽增添更多觀賞價值。

除了壯觀的大立菊，士林官邸菊展另一大亮點便是各式各樣、充滿創意的造型菊。公園處園藝管理所吳旻靜主任說，不同於大立菊，造型菊選用枝條韌性適中、分枝性佳的中小菊品種，搭配鐵線、竹材或焊鐵製作造型架，使植株慢慢地攀爬，經過8至15個月的牽引、整枝與摘心，加上光照控制，使菊花能在展期呈現理想造型，綻放出最美的姿態。

泰國皇家計畫基金會Nipon Kitidee博士對北市公園處在菊花栽培技術展現的專業與熱情表達高度讚賞。他表示，國合會與泰國皇家計畫基金會長年雙邊合作，致力於提升作物栽培效率、改進目標作物栽培管理技術與推廣能力，北市公園處在菊花栽培的品種篩選、病蟲害管理、修剪控制、嫁接技術及展覽應用推廣等方面，均展現高度專業，為泰國未來發展提供了寶貴借鏡。

台北市士林官邸菊展揚名國際，每年吸引各國觀光客朝聖，近期泰國研習團也來取經，聚焦於士林官邸菊展中大立菊與造型菊的栽培技術。圖／工務局提供
台北市士林官邸菊展揚名國際，每年吸引各國觀光客朝聖，近期泰國研習團也來取經，聚焦於士林官邸菊展中大立菊與造型菊的栽培技術。圖／工務局提供

泰國 北市府 士林官邸

延伸閱讀

重現逆天「黃金右腿」！裘莉「黑絲配尖頭高跟」女王氣場無敵 性感造型讓人夢回2012奧斯卡

泰王御准出任總理 阿努廷爭取在野支持 允4個月內解散國會

水庫發現可疑行李箱內有15公斤啞鈴 半裸女屍頸部瘀傷、做過隆胸手術

定向越野／第5屆泰國國際定向越野錦標賽 莊詠智公開組披銀

相關新聞

新北大巨蛋選址何時公布？ 侯友宜曝時程

新北大巨蛋各界關注，近期將將從既有六處潛力地點縮小範圍至二處，新北市長侯友宜今天從歐洲出訪返國後受訪表示，這段時間非常謝...

新巨蛋社區爆安全疑雲 住戶控建商偷工減料 起火逾40次

位於新北市板橋區、號稱地標性摩天豪宅的「新巨蛋社區」，今在新北市立委張宏陸與議員黃淑君陪同下召開記者會，嚴正指控建商三圓...

影／返台愛上東北角！她教潛水、開咖啡館...守護海洋獲模範漁民

48歲余孟怡曾移居紐西蘭12年，對海洋深有關懷，10年前因為愛上東北角，遂與丈夫周佳龍移居鼻頭漁港，經營潛水店、咖啡店，...

拆圓環倒數...在地爭議填地下道 局長：工期2個月與2年的差異

台北公館圓環拆除倒數，第一階段工程是在地爭議的填平公車地下專用道。北市交通局長謝銘鴻今說明，封填地下道是考量避免拉長工期...

恭祝瑤池金母聖誕 侯友宜赴新莊參拜祈福盼百姓安居

今是農曆七月十八瑤池金母聖誕，新北市長侯友宜一早回國後便前往新莊慈惠堂與後港慈惠堂參拜，恭祝瑤池金母聖誕千秋，並祈求市民...

侯友宜訪歐今返國 借鏡國外經驗發展新北自我特色

新北市長侯友宜率隊出訪歐洲，今天上午返抵國門，侯友宜在桃園機場受訪表示，這次到歐洲了解產業布局、長照與新市鎮規畫，外國文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。