泰國來取經！士林官邸大立菊揚名國際 研習團交流培育

台北市士林官邸菊展揚名國際，每年吸引各國觀光客朝聖，近期泰國泰國皇家計畫基金會研習團也來取經，聚焦於士林官邸菊展中大立菊與造型菊的栽培技術。

財團法人國際合作發展基金會（以下簡稱國合會）與泰國皇家計畫基金會花卉智慧栽培與產業應用研習團9月3日來訪，由Nipon Kitidee博士率領花卉培育研究人員與北市公園處進行菊藝交流。透過實地導覽與專業解說，向泰展現北市府在園藝技術領域的卓越成果。

公園處副總工程司陳俊成表示，大立菊的栽培是一門極富挑戰性的園藝技術，也是一場時間、耐心及細心的長期修行。一株大立菊的養成，從最初的種苗培育到最終綻放，往往需耗時至少16至24個月，期間苗圃員工必須投入大量心力，包括從育苗、扦插、移植、整枝、摘心到施肥與病蟲害防治等繁複工序，每一個環節都馬虎不得，方能培育出單株綻放成千上百朵、花形整齊的大立菊。

陳說，並非所有菊花品種都能夠培育成大立菊，必須經過反覆嘗試與研發，篩選節間長、枝幹柔軟的品種，才能展現理想姿態。令人驚豔的是，苗圃員工已更進一步掌握「嫁接技術」，讓單株大立菊上能同時綻放不同品種花色，為展覽增添更多觀賞價值。

除了壯觀的大立菊，士林官邸菊展另一大亮點便是各式各樣、充滿創意的造型菊。公園處園藝管理所吳旻靜主任說，不同於大立菊，造型菊選用枝條韌性適中、分枝性佳的中小菊品種，搭配鐵線、竹材或焊鐵製作造型架，使植株慢慢地攀爬，經過8至15個月的牽引、整枝與摘心，加上光照控制，使菊花能在展期呈現理想造型，綻放出最美的姿態。