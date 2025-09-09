快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

北市填圓環地下道倒數 在地里長：施工期一定塞

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
在地水源里長林全義昨也上街頭街講。圖／讀者提供
在地水源里長林全義昨也上街頭街講。圖／讀者提供

北市公館圓環拆除倒數，第一階段先封填地下道，首當其衝的在地水源里長林全義說，目前往圓環方向車道僅三線道，不管做什麼配套，施工期間一定會塞。另外，公民團體組成「守環行動」每天12點將在街頭街講，並於拆除前一晚12日抗議。

林全義說，「2個月的工程，怎麼樣的交通配套都沒有用。」現在羅斯福路四段就是三線道，封填地下道工程一定會占一個線道，二線道要擠300多輛往返的公車、機車、汽車，勢必一定會塞。

林全義說，這一塞肯定是會連帶影響到新北市永和、新生南路等會有回堵的狀況。說到底，圓環拆不拆除還是可以討論，但是封填地下道就會影響到整體公車等候時間、班次。

他說，市府執意要進行工程，就是祝福，希望11月完成前不會交通打結。

另一方面，由於公館圓環周遭緊鄰台灣大學、台科大、台灣師範大學等學校，加上交通相關公民團體組成「守環行動：圓環大走讀」，預告將在動工之前每天中午12點在街頭演講，並於拆除前一晚的12日抗議。

