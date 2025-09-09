台北最大街區秋OUT音樂節 日澀谷系教父等百組藝人嗨翻

台北自來水事業處雙十連假10月11、12日將舉辦「秋OUT音樂節」，橫跨公館商圈、自來水園區、公館水岸廣場、寶藏巖旁河濱綠地，有8座舞台近百組國內外藝人，首創壓軸藝人75分鐘專場演出，為台北最大街區音樂節。

「秋OUT音樂節」自2018年由公館知名音樂展演空間PIPE Live Music首度舉辦，歷經5屆，已成為台北南區的秋季盛宴，北水處處長范煥英表示，去年水利處、商業處、公館商圈組織與本處共同參與投入、增加免費舞台區，帶動上萬人潮，周邊旅館滿房，公館商圈夜市業績也翻漲。今年活動更走進寶藏巖旁河濱綠地，豐富場域特色。

今年10組國際藝人的演出組合也為國內首見，包括日本澀谷系音樂教父 Cornelius（小山田圭吾）闊別7年再度來台、亞洲第一位獲得DMC大賽世界冠軍的傳奇人物DJ KENTARO、嘻哈才子KID FRESINO與話題樂團「礼賛」、來自東京的影像與音樂製作鬼才VIDEOTAPEMUSIC也再次訪台演出。

另外，首次在台演出的神秘新團Mola Oddity，由台灣藝人郭采潔化名Birdy K擔任主唱，攜手5位國際團員組成的遊牧迷幻樂團，近期剛獲得第18屆Freshmusic Awards「最佳新團體」，也獲得倫敦、柏林音樂錄影帶大獎，台灣處女秀就獻給秋OUT。

還有以「Dab Hi」MV入圍 2025年金曲獎的蒙古遊牧樂團NaraBara 也將首度來台，近期與Leo王合作的北京爵士嘻哈歌手小老虎，以及首度來台的泰國樂團quicksand bed，和攜手台灣金音迷幻雙人組合 Mong Tong推出EP的泰團FORD TRIO(PLUK-SEK Service)，都將登上秋OUT舞台。

「秋OUT音樂節」策展人童志偉表示，「秋OUT音樂節」從音樂風格、舞台設計、到場地布置，都在營造最Chill、舒適的活動氛圍，不僅步行可達、餐飲方便、還有乾淨明亮的廁所，與隨時可以躺著、坐著的悠閒環境。