延遲進駐南門市場大樓 北市府遭檢討

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
南門市場新大樓在2023年下旬啟用。記者邱書昱／攝影

2023年下半年啟用的南門市場新大樓，除原有市場外，3至12樓有政府機關進駐。審計報告指，過程中北市府未及早確認進駐機關、用電等需求，導致作業延宕且額外多付場租。市場處回應，僅剩都發局未進駐，其餘已進駐。

南門市場新大樓的政府機關進駐空間，4至12層樓因配電不足，且還有辦公空間尚待裝修等，最後由北市市場處統籌辦理南門大樓辦公廳舍裝修工程。

審計報告要求北市府檢討，包括財政局進駐規畫未及早確認，導致新工處辦理改建統包工程招標，未納入實際使用需求，也未考量社福設施進駐牽涉建物使用變更，不符相關都審，拖延進駐時程。

另，審計報告也指財政局未考量稅捐稽徵處業務特性，有高電力需求，沒即時反映相關用電事宜，導致辦公處所無法符合電力需求，更未即時因應處理。

最後由市場處主責改善，又再延宕6個多月，僅能採裝修工程後續擴充方式改善，影響機關進駐期程，衍生進駐機關額外支付辦公場地租賃、水電、物業管理、外線補助費等。

記者實際走訪南門市場新大樓，發現僅剩9樓、10樓都發局及新工處預計10月進駐，其餘單位皆已進駐。

北市府表示，2020年開南門合署辦公廳舍興建會議時，因當時進駐單位尚未確認，3至12樓用電是依一般辦公大樓設計，2022年市長室會議決議，由市場處辦理後續裝修工程。

