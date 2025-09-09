聽新聞
0:00 / 0:00

北市社子島協議價購會議 兩派互嗆

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
自救會昨也到場抗議，質疑市府急推協議價購，程序恐違法，隔著馬路和支持開發民眾激烈互嗆。記者邱德祥／攝影
自救會昨也到場抗議，質疑市府急推協議價購，程序恐違法，隔著馬路和支持開發民眾激烈互嗆。記者邱德祥／攝影

北市社子島開發案進入最後一哩路區段徵收計畫，市府昨舉辦首場協議價購會議，場外反區徵自救會舉布條抗議，與支持開發的群眾叫囂對陣，自救會成員一度還與警方發生推擠，場面火爆。

市府表示，地主若拒協議或未達協議，將依土地徵收條例辦理區段徵收，開發進度不受影響。

禁建逾50年的社子島開發案，繼防洪、都市計畫等審查通過後，內政部也在去年底審議通過區段徵收計畫的區徵開發範圍及抵費地比例，市府昨起舉辦36場次協議價購會議，讓地主了解開發計畫及協議價購等程序。

「社子島地區區段徵收案」首場土地協議價購會議，支持開發的促進會成員到場高喊開發不能拖。記者邱德祥／攝影
「社子島地區區段徵收案」首場土地協議價購會議，支持開發的促進會成員到場高喊開發不能拖。記者邱德祥／攝影

不過昨天首場協議價購會議，反對區段徵收的自救會成員及公民團體一早就在區民中心外抗議，批市府黑箱作業，要求市府撤環評上訴，並提出徵收範圍應剔除9大聚落；相隔一條馬路，則是另一批支持盡速開發的促進會居民，雙方人馬互相叫囂，員警組成人牆將兩方隔開。

社子島自救會發言人李華萍說，市府日前公聽會未提興辦事業計畫，也未與反對區段徵收居民充分溝通，就急推協議價購，程序恐違法。

促進會發言人李建興則表示，社子島長年缺乏公共設施、交通不便、屋齡高且結構老舊、環境風險難解，已97%所有權人支持開發，呼籲市府應盡速開發社子島。

地政局土地開發總隊長范乾峯表示，社子島所有權地主約1萬多人，所有權人每筆土地形狀、位置、區域均不同，協議價購價格會有所差異，每坪約在21萬至30萬不等，平均約27萬元。

范乾峯提到，多數住戶仍希望透過區段徵收領回土地，若同意協議價購，未來無法透過補償金換回土地，目前同意書僅40多份，比率不到1%。

地政局表示，儘管社子島環評結論遭高等行政法院判撤銷，但北市環保局已提起上訴，判決定讞前審查結論仍有效，地政局也會與在地居民持續溝通，一切依法行政。

至於社子島開發進度，北市府預計年底辦理區段徵收公聽會，明年上半年向內政部報請區段徵收計畫核定，核定後約花13、14年完成整體開發計畫。

北市 自救會 社子島 區段徵收

延伸閱讀

第二屆環委名單挨批環工集權 彭啓明：勿未審先判

影／社子島區段徵收首場協議價購 自救會聚場外抗議與開發派隔空叫囂

影／社子島啟動土地價購程序 正反方民眾表達立場

中市府再標售173筆土地 綠議員轟「官方帶頭炒地」藍喊雙標

相關新聞

新巨蛋社區爆安全疑雲 住戶控建商偷工減料 起火逾40次

位於新北市板橋區、號稱地標性摩天豪宅的「新巨蛋社區」，今在新北市立委張宏陸與議員黃淑君陪同下召開記者會，嚴正指控建商三圓...

延遲進駐南門市場大樓 北市府遭檢討

2023年下半年啟用的南門市場新大樓，除原有市場外，3至12樓有政府機關進駐。審計報告指，過程中北市府未及早確認進駐機關...

北市社子島協議價購會議 兩派互嗆

北市社子島開發案進入最後一哩路區段徵收計畫，市府昨舉辦首場協議價購會議，場外反區徵自救會舉布條抗議，與支持開發的群眾叫囂...

新北淡江大橋最後節塊將吊裝 可望9/16辦合龍儀式

淡江大橋工程進度備受地方矚目及關注，根據新北地方人士表示，最後一段的橋面節塊將於明天起進行吊裝作業，正式連接八里及淡水兩...

板橋新巨蛋社區爭議 工務局：使照依法核發、電力設施須經台電審查

新北市板橋「新巨蛋社區」因匯流排施工爭議引發住戶集體抗議，新北市工務局今回應，強調該案於99年7月15日核發使用執照，整...

淡水公司田溪護欄斷裂奪命 專家、議員籲通盤檢討、改耐候材質

新北市淡水公司田溪步道昨傳出木製護欄斷裂意外，70歲李姓男子墜落身亡，對此，新北市水利局表示，去年已在公司田溪進行修繕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。