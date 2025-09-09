北市社子島協議價購會議 兩派互嗆

北市社子島開發案進入最後一哩路區段徵收計畫，市府昨舉辦首場協議價購會議，場外反區徵自救會舉布條抗議，與支持開發的群眾叫囂對陣，自救會成員一度還與警方發生推擠，場面火爆。

市府表示，地主若拒協議或未達協議，將依土地徵收條例辦理區段徵收，開發進度不受影響。

禁建逾50年的社子島開發案，繼防洪、都市計畫等審查通過後，內政部也在去年底審議通過區段徵收計畫的區徵開發範圍及抵費地比例，市府昨起舉辦36場次協議價購會議，讓地主了解開發計畫及協議價購等程序。

「社子島地區區段徵收案」首場土地協議價購會議，支持開發的促進會成員到場高喊開發不能拖。記者邱德祥／攝影

不過昨天首場協議價購會議，反對區段徵收的自救會成員及公民團體一早就在區民中心外抗議，批市府黑箱作業，要求市府撤環評上訴，並提出徵收範圍應剔除9大聚落；相隔一條馬路，則是另一批支持盡速開發的促進會居民，雙方人馬互相叫囂，員警組成人牆將兩方隔開。

社子島自救會發言人李華萍說，市府日前公聽會未提興辦事業計畫，也未與反對區段徵收居民充分溝通，就急推協議價購，程序恐違法。

促進會發言人李建興則表示，社子島長年缺乏公共設施、交通不便、屋齡高且結構老舊、環境風險難解，已97%所有權人支持開發，呼籲市府應盡速開發社子島。

地政局土地開發總隊長范乾峯表示，社子島所有權地主約1萬多人，所有權人每筆土地形狀、位置、區域均不同，協議價購價格會有所差異，每坪約在21萬至30萬不等，平均約27萬元。

范乾峯提到，多數住戶仍希望透過區段徵收領回土地，若同意協議價購，未來無法透過補償金換回土地，目前同意書僅40多份，比率不到1%。

地政局表示，儘管社子島環評結論遭高等行政法院判撤銷，但北市環保局已提起上訴，判決定讞前審查結論仍有效，地政局也會與在地居民持續溝通，一切依法行政。

至於社子島開發進度，北市府預計年底辦理區段徵收公聽會，明年上半年向內政部報請區段徵收計畫核定，核定後約花13、14年完成整體開發計畫。