新北淡江大橋最後節塊將吊裝 可望9/16辦合龍儀式

中央社／ 新北8日電

淡江大橋工程進度備受地方矚目及關注，根據新北地方人士表示，最後一段的橋面節塊將於明天起進行吊裝作業，正式連接八里及淡水兩岸，工程單位可望於16日盛大舉辦合龍儀式。

淡江大橋主跨距達450公尺、跨越淡水河道部分橋長920公尺，是全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋。淡江大橋主橋塔高達211公尺、相當於70層樓高。

公路局日前表示，八里端在今年9月閉合，全橋預計在今年底完工，2026年第2季通車。

由於地方關切淡江大橋工程進度，不僅常是地方社群討論重點，更有以追蹤工程為主題的社群，而八里端最後一段橋面節塊已掛上合龍的紅布條，有地方人士表示，最後一段的橋面節塊將於明天展開吊裝作業，可望於16日舉辦盛大的橋體合龍儀式。

新北市工務局表示，若橋面合龍後，是工程上最重要的時刻，將進行兼具公路及人行景觀的橋面工程，包括兩側各有5公尺寬自行車及人行道，橋中預留未來淡海輕軌「八里延伸線」所需軌道空間，現階段規劃先行作為公車專用道。

