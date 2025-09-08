新北汐止火車噪音擾民 整體評估要做2410米隔音牆

這幾年火車班次變多，也有普悠瑪、新自強等快車，通勤族變方便，不過緊鄰鐵路沿線社區住戶就反應，噪音變大，真的受不了，尤其汐止有鐵路高架貫穿，火車噪音問題讓居民很困擾，所以這次立委廖先翔爭取，在南港到基隆銜接的汐止區段做整體性的評估，現在期末報告完成，今(8)日台鐵在公所召開說明會，預計7年的時間，陸續施作總計2410公尺長的隔音牆。

立法委員廖先翔表示，台鐵這10年來針對列車運行的效率，不論是速度還是舒適度，在列車方面都做了許多的汰新，也因為速度的提升導致列車在行駛軌道時，尤其是過彎道的時候，所產生的噪音都比過往影響居民更多，因此，過去幾年都有針對汐止各個有反應噪音問題，邀請市府環保局做噪音監測，超標的話，就請台鐵公司改善，目前已經陸續改善了幾個點。

廖先翔提到，以整體來說，這次就請台鐵公司從汐止跟南港銜接的地方，一路到汐止五堵地區跟基隆銜接的地方，做整體性的評估，是一個比較有系統系的改善，希望台鐵除了在列車汰換提升旅客服務品質的同時，也不要對鐵道行經沿線的住戶產生更多的影響，希望噪音防治措施能盡快做改善，目前台鐵已經完成期末的評估報告，後續還會有基本設計，基本設計完成後就會開工，因此今天在期末報告結束後，邀請台鐵公司來汐止跟里長做一些報告跟說明，讓里長們知道大家關心的區塊有沒有被納入，或者有沒有需要調整的地方，做意見交流，未來在做設計跟施工時，能夠更符合民意。

新昌里長林碧霞說，里內新昌路37號有一大樓，在靠近鐵路的一棟住戶有陳情，在火車進站的時候，噪音很大聲，要啟動時也很大聲，吵到住戶，影響安寧，現在說要改善，希望這裡能夠納入，那根據今天的說明會，已經有列入改善的範圍，希望能夠儘快施作隔音牆，解決問題。

保長里長賴宗福指出，里內有些已經做好了，但還有部分沒做，其中還有需要再加高的部分，今天說明會了解接下來隔音牆要做的內容及範圍。

大同里長黃翠華也說，一直以來鐵路噪音造成沿線居民很大的困擾，很感謝立委廖先翔協助爭取改善，目前沿線到汐科站間，還有部分隔音牆需要施作，因為是列入第二階段第二期，得等到民國120年才會做，希望能夠儘快。