文化守護學習啟航 新北淡水城市大學開學敲響祝福

今天是大學開學日，城市大學舉辦「新程啟航．福氣同行」活動，融合了越南鯨魚節、台灣媽祖信仰與日本御守文化，為新生打造啟航儀式，場面熱鬧吸睛。活動開場由霹靂舞國手虎喇·諾亞與昂艾·古喇嘶和演藝系同學精彩演出，以「多元文化融合」為核心，現場還有三道關卡活動，敲出專業力、釣籤詩、領取專屬御守，作為對新生的祝福。

城市科技大學校長馮美瑜表示，越南鯨魚節源自於沿海地區對鯨魚的信仰，象徵海上守護神與族群團結，對應新生踏上大學旅程，而媽祖的慈愛庇佑精神代表學習與生活中的互助同行，日本御守與籤詩則提供祝福與人生啟示。學生也表示，選擇城市科大就讀，看準的是海外多元實習，帶給學生許多就業希望。

現場還有來自日本的新生，選擇觀光系想當空姐，還有對經營管理有興趣念企管系，希望提升溝通技巧和語言能力。另外來自馬來西亞的沈同學、劉同學是情侶，一個想學時尚、一個想學烘焙，城市大學成為共同首選，活動現場透過互動、團隊合作與文化體驗，讓同學加深對校園的歸屬感，城市大學祝福所有新生勇敢啟航，打亮美好未來。