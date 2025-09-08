登革熱疫情升溫不輕忽 新北瑞芳清潔隊加強防疫孳清行動

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區清潔隊積極深入社區推動孳清與教育宣導，透過實際行動讓居民了解日常防疫的重要性。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區清潔隊積極深入社區推動孳清與教育宣導，透過實際行動讓居民了解日常防疫的重要性。 圖／觀天下有線電視提供

近期南部登革熱疫情持續升溫，為防範疫情擴散至北部，瑞芳區清潔隊全面提升警覺，主動展開防疫與孳清行動。今(8)日，瑞芳區清潔隊前往爪峰里，結合里長與環保志工力量，進行登革熱孳生源清除及防疫宣導工作，盼能有效從源頭阻斷病媒蚊孳生。

針對社區常見的孳生熱點如菜園、廢棄空地及積水容器等進行地毯式清查與清理，並向居民說明「巡、倒、清、刷」四步驟的重要性，提升社區防疫意識。

瑞芳區清潔隊長蔡培民表示，隨著南部疫情嚴峻，北部地區絕對不能掉以輕心。除了定期在各里進行大規模消毒外，清潔隊也積極深入社區推動孳清與教育宣導，透過實際行動讓居民了解日常防疫的重要性。

爪峰里長簡明慧也表示，「有大家一起努力，我們的社區一定會越來越好。」，感謝瑞芳區清潔隊和里內志工們齊心協力、主動巡視社區，共同清除潛在孳生源，讓大家的生活環境更整潔、更安心。

