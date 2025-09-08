登革熱疫情升溫不輕忽 新北瑞芳清潔隊加強防疫孳清行動
近期南部登革熱疫情持續升溫，為防範疫情擴散至北部，瑞芳區清潔隊全面提升警覺，主動展開防疫與孳清行動。今(8)日，瑞芳區清潔隊前往爪峰里，結合里長與環保志工力量，進行登革熱孳生源清除及防疫宣導工作，盼能有效從源頭阻斷病媒蚊孳生。
針對社區常見的孳生熱點如菜園、廢棄空地及積水容器等進行地毯式清查與清理，並向居民說明「巡、倒、清、刷」四步驟的重要性，提升社區防疫意識。
瑞芳區清潔隊長蔡培民表示，隨著南部疫情嚴峻，北部地區絕對不能掉以輕心。除了定期在各里進行大規模消毒外，清潔隊也積極深入社區推動孳清與教育宣導，透過實際行動讓居民了解日常防疫的重要性。
爪峰里長簡明慧也表示，「有大家一起努力，我們的社區一定會越來越好。」，感謝瑞芳區清潔隊和里內志工們齊心協力、主動巡視社區，共同清除潛在孳生源，讓大家的生活環境更整潔、更安心。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言